UBISTVO BAŠIĆA PLANIRANO OD DECEMBRA: Osumnjičeni za likvidaciju načelnika policije u Prijedoru dobio kaparu

Motiv za ubistvo načelnika prijedorske kriminalističke policije Radenka Bašića je istraga u okviru akcije "Storidž dva", u koju je bio umešan Dalibor Railić, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.

Lukač je potvrdio da je Railić nalogodavac ubistva, da mu je određen jednomesečni pritvor u drugom predmetu - za organizovani kriminalitet i šverc teških droga.

Pre toga nismo imali konkretne podatke. SIPA je imala od sredine decembra u kancelariji u Mostaru doušnika koji je imao informaciju da može da dođe do ugrožavanja života policijskog službenika za novac. U informaciji se spominje ime Railića. Ta informacija nikada zvanično nije došla do MUP Republike Srpske - rekao je Lukač.

Aleksandar Miljatović, osumnjičeni za ubistvo načelnika Bašića, tokom saslušanja u policiji, priznao je zločin i pred advokatom ispričao da je brutalnu likvidaciju pripremao više od tri meseca. Ispričao je kako je pucao, gde je bacio oružje i koliko je novca dobio za ubistvo!

U detaljnom iskazu Miljatović je, nakon što je pao na poligrafu, ispričao da je pomoću saučesnika, inače svog kuma, koji je takođe uhapšen, pratio Bašića. Sakupljao je podatke o njegovim navikama, kretnjama, kako bi što bolje isplanirao zločin.

- Ubistvo načelnika Bašića se spremalo od decembra meseca - kaže naš izvor.

Dalje ističe da je ubica Miljatović često iz Laktaša dolazio u Prijedor, pritom menjajući vozila kako bi ostao neprimećen. Postojala je i ideja da se zapali automobil Bašiću kao opomena.

- Načelnik Bašić je primetio da ga neko prati. Sumnjao je da mu je neko "za petama" i zbog toga je promenio određene navike i mesec dana napravio "pauzu". Otkriven je i video-snimak na kojem se vidi osoba, iste konstitucije kao i izvršilac, koja Bašića prati pre ubistva - tvrdi dobro upućeni izvor.

Prema Miljatovićevom iskazu, njegov motiv za ubistvo načelnika bilo je koristoljublje jer, kako je naveo, za to nedelo je dogovorio da mu se isplati iznos od 50.000 evra.

- Miljković je za ubistvo dobio na ruke nekoliko hiljada evra, a drugi deo je trebalo da dobije nakon obavljenog posla - kaže izvor "Novosti".

Likvidaciju je, kako Miljatović tvrdi, naručio Dalibor Railić, zvani Dugi iz Prijedora, koga je Sud BiH pritvorio 26. marta.

Dosadašnja istraga ukazuje da je Bašić, radeći časno i pošteno svoj posao, postao prepreka Railiću da se bavi trgovinom narkoticima. Da ga Railić doživi kao "pretnju" značajno su, kako se sumnja, doprineli i pojedinci iz pravosudnih i policijskih struktura, što će takođe biti predmet dalje istrage.

PIŠTOLJ BACIO U VRBAS

Aleksandar Miljatović je u iskazu naveo da je pištolj, kojim je izvršio zločin, bacio u reku Vrbas. Istražitelje je, kako saznajemo, odveo na tu lokaciju i za oružjem tragaju ronioci MUP RS. Otkrio je i da je zapalio odeću, koju je nosio na sebi u vreme ubistva. To zgarište je pronađeno, kao i određeni tragovi.

NA ISTRAZI 200 POLICAJACA

Na rasvetljavanju ubistva Radenka Bašića je bilo uključeno oko 200 policijskih službenika. Privođeno je na desetine osoba i proveravala su se sva saznanja do kojih se dolazilo na terenu, a posebno u kriminalnom miljeu. To je dovelo do hapšenja Railića, a kasnije i do otkrivanja Aleksandra Miljatovića i njegovog kuma.