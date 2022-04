JOŠ JEDAN ZEMLJOTRES POGODIO BiH: Tlo ne miruje, sve se opet treslo rano jutros

Kako javlja EMSC zadnji je bio jačine 4,4 po Rihteru i desio se oko 4.20 sati, a epicentar je bio 32 km od Mostara, odnosno 14 km od Stoca.

Podsećamo, prvi zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je s epicentrom u Stolcu, potvrđeno je zvanično iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Zemljotres je odnio i jednu žrtvu. Poginula je devojka E. S. (28), koja je u teškom stanju dovezena iz Stoca u bolnicu u Mostaru.

