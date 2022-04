BRUKA ITALIJANSKE AMBASADE U JASENOVCU! Ambasador položio cveće na spomenik žrtvama, ono što su napisali na Tviteru je najblaže rečeno - SKANDAL!

Ambasada Italije objavila je fotografiju svog ambasadora u Hrvatskoj koji je položio cveće na spomenik jasenovačkim žrtvama.

Ono što je pak, ne samo sporno, već i prava bruka italijanske ambasade u Hrvatskoj, jeste opis priložen uz fotografiju, a u kojem se navodi da je ambasador Italije u Zagrebu Pjerfrančesko Sako polaganjem venaca izrazio solidarnost za "hrvatskim narodom".

- Ambasador Sako odaje počast žrtvama koncentracionog logora Jasenovac, u ime mira i zaštite slobode i ljudskih prava. Solidarnost sa hrvatskim narodom - napisano je u tvitu.

Ambassador Sacco paying tribute to #Jasenovac concentration camp victims, in the name of #peace and protection of #freedom and #HumanRights. Solidarity with the Croatian people. pic.twitter.com/DTuuTcHYzW