KARTA ZEMLJOTRESA: Potresi koji su od 1960. pogodili jugoistočnu Evropu, ovo su najrazorniji i najsmrtonosniji

"Obojene tačke predstavljaju zemljotrese koji su pogodili oblast od 1960. do danas. Istorijski podaci preuzeti su od Međunarodnog seizmološkog centra'', naveli su iz EMSC-a.

EMSC je uz kartu objavio i podatke o najsmrtonosnijim zemljotresima koji su se dogodili u krugu od 300 kilometara od Metkovića.

Najsmrtonosniji se dogodio 15. aprila 1979. godine, a njegova magnituda od 6.9 po Rihteru dovela je do toga da 129 osoba strada.

Epicentar je bio u moru petnaestak kilometara od crnogorske obale između Bara i Ulcinja, i osetio se širom tadašnje Jugoslavije.

