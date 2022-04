NOVI JAK ZEMLJOTRES NA VASKRS JUTROS U BOSNI: Tačno u 6.27 izmereno 5,5 po Rihteru

Novi jak zemljotres pogodio je Hercegovinu jutros u 6.27!

Zemlja se zatresla ponovo gotovo na istom mestu kao pre nekoliko dana, kad je život izgubila devojka Elmira Sefo, a epicentar je bio 16 kilometara istočno od Stoca, javlja EMSC.

Jačina zemljotresa je bila 5,5 po Rihteru.

👉#Earthquakes cannot be predicted. For an #earthquake prediction to be meaningful, it has to specify a time, location & magnitude range that is unlikely to occur randomly. This is currently impossible. Learn more in this video from @IRIS_EPO👇https://t.co/lAvmu75M4T