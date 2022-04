JAK ZEMLJOTRES POGODIO SEVERNU MAKEDONIJU: Treslo se jugoistočno od Skoplja

U Delčevu, Berovu i Pehčevu, mestima na istoku Severne Makedonije, večeras se osetio zemljotres od 4,2 stepena Rihtera.

Kako je saopštila Seizmološka opservatorija u Skoplju, zemljotres koji se dogodio u 18.31 bio je lokalne magnitude ML 4,2 po Rihteru i intenziteta IV stepena po evropskoj makroseizmičkoj skali, a osetilo ga je stanovništvo Delčeva, Berova, Pehčeva i okoline, prenosi Telma.

Taj zemljotres je registrovan 120 kilometara jugoistočno od Skoplja i potiče iz graničnog epicentralnog područja Pehčevo-Kresna.

