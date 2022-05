Pošto nije došlo do izmene izornog zakona u Bosni i Hercegovini koje zagovaraju hrvatske stranke u toj zemlji, sve više se čuju zahtevi za pokretanje političke i pravne procedure za novu institucionalnu i teritorijlanu organizaciju koja bi, najverovatnije, donela stvaranje trećeg entiteta.

To bi značilo da bi i hrvatski narod dobio svoj entitet koji bi bio izgrađen u okviru Federacije BiH.

Stav srpske strane je jasan, a to je da može da dođe do stvaranja i trećeg entiteta u BiH, ali ne na štetu Republike Srpske.

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska, ukoliko su Hrvati odlučili da prave treći entitet, ni u funkcionalnom ni u teritorijalnom pogledu ne može i neće biti dodirnuta.

- Teritorijalna organizacija znači da je Republika Srpska nedeljiva, nedodirljiva i neće se desiti nikakvo pomeranje u Srpskoj - istakao je Dodik.

Nakon što je predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović je u pismu međunarodnoj zajednici najavio da će HNS pokrenuti sve pravne procedure i političke korake za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju BiH, Dodik je rekao da ne zna šta je konkretan predlog.

- Očigledno da su Hrvati s pravom nezadovoljni statusom u okviru Federacije BiH i svojom saradnjom sa muslimanima koji pokušavaju da ih majoriziraju i mi (vladajuća koalicija) imamo tu vrstu razumevanja - rekao je Dodik.

Dodik je istakao da samo može da nasluti šta je ideja te teritorijalne reorganizacije, ali je iskazao razumijevanje za poziciju hrvatskog naroda.

- Mislim da su muslimani pogrešili u političkom smislu što se nisu dogovorili sa Hrvatima u FBiH da konsoliduju odnose, to bi možda dovelo do homogenizacije nekih političkih pitanja, ali svakako za mene je daleko vrednije pitanje konstituvnosti naroda i ono mora da bude održano - naglasio je Dodik.

pročitajte još PLENKOVIĆ: BEZ IZBORNE REFORME NIJE MOGUĆA FUNKCIONALNOST INSTITUCIJA BiH

Ako su Hrvati odlučili da prave treći entitet, Dodik kaže da to nije samo njihova odluka već da to podrazumeva niz stvari koje bi morale da se dogode oko ustava i mnogo čega drugog, mada on nema ništa protiv te ideje, ali da Republika Srpska ni u funkcionilnom ni u teritorijalnom ni u kom pogledu ne može da bude i neće da bude dodirnuta.

- Ako oni smatraju da treba da naprave neku teritorijalnu reorganizaciju da dobiju izbornu jedinicu gde Hrvati biraju svojee članove, i to mogu da podržim. Verovatno se to kreće u tom pogledu, ali nagađam - rekao je Dodik.

On je naveo da je apsolutno ispravno tražiti da srpskog, hrvatskog i bošnjačkog člana Predsedništva BiH biraju srpski, hrvatski i bošnjački narod, a ne neko drugi.

- Mi ne bi pristajali na to da nam neko drugi bira naše članove Predsedništva - napomenuo je Dodik.

On je dodao da mnogo neravnopravnosti ima u svemu tome, podsetio je i na veliku diplomatsku akciju Hrvata na širem međunarodnom planu koja očigledno nije uspela, te da očekuje da će na nekom nivou ipak morati da se postigne dogovor da se stabilizuje situacija.

Što se tiče odnosa Bošnjaka i Hrvata, srpska strana, kaže Dodik, ne bi trebalo da kaže da je to njihova stvar, jer tamo u veoma teškim okolnostima živi minimalna zajednica Srba, i to u mizernim političkim i drugim okolnostima.

- Mi smo za to zainteresovani da vidimo na koji način će se naša, srpska zajednica, u FBiH nekako politički iskazati. Već postoji neravnopravnost koja je vidljiva. Muslimani učestvuju u izboru delegata za Dom naroda koji šalje Republika Srpska na nivo BiH, a u FBiH Srbi ne učestvuju. Decenijama nisu mogli da dobiju svoje predstavnike, videćemo kako to rešavati - rekao je Dodik.