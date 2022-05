VRH BEZBEDNOSTI U PONEDELJAK NA SASLUŠANJU: Skandal posle objavljivanja dokumentacije Evropola o vezi dvojice crnogorskih policajaca sa kriminalcima

Skupštinski Odbor za bezbednost i odbranu Crne Gore obaviće u ponedeljak, 9. maja, kontrolno saslušanje čelnika bezbednosnog sektora, premijera Dritana Abazovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića o dopisima Evropola u kojima se službenici policije Petar Lazović i Ljubo Milović dovode u vezu sa članovima kavačkog kriminalnog klana.

Predviđeno je da budu saslušani i direktor Uprave policije Zoran Brđanin, šef Specijanog policijskog odeljenja Predrag Šuković, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić i vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbednost Savo Kentera.

Predsednik odbora Milan Knežević upozorio je da situacija u društvu na momente ima sve elemente zapleta koji može da ugrozi ustavni poredak. On je ukazao da se postavlja pitanje da li bi se došlo do tih informacija da one nisu u vidu transkripta

- Neverovatno je da se bivši glavni specijalni tužilac obrati da je lično on odlučio da u nekom predmetu nema elemenata krivičnog gonjenja! Ono što mene brine, jesu informacije da je Milivoje Katnić sakrivao dokumentaciju Evropola od ostalih državnih organa, filtrirao ih - kazao je Knežević, dok je poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar kazao da je Petar Lazović jedno vreme radio u ANB, i da možda i sada tamo radi, kao i da je potrebno pozvati v. d. direktora te institucije.

Jedan od lidera DF Andrija Mandić saopštio je da su bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i njegov zamenik Saša Čađenović namerno čekali da istekne rok od šest meseci od dobijanja operativnih podataka od Evropola kako bi se oni izbrisali.

- Doneli su odluku kako nema dokaza da su Lazović i drugi učesnici Skaj komunikacija počinili krivično delo. Ovo je jasan znak da je organizovana kriminalna grupa Katnić-Čađenović polagala velike nade u brisanje ključnih informacija vezanih za izvršenje veoma teških krivičnih dela - kazao je Mandić, pozivajući glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića da odmah krene u utvrđivanje konkretne odgovornosti za "ovu kriminalnu organizaciju i ne dozvoli da bilo kakvo odlaganje spreči pravdu da zakuca i na njihova vrata".

Povodom ovih dešavanja premijer Crne Gore Dritan Abazović kazao je da se radi o skandaloznim stvarima.

- Od februara prošle godine, kada su počele značajnije promene na čelnim mestima sektora bezbednosti, kada smo se oslobodili Veselina Veljovića i Zorana Lazovića, počeli smo da podižemo kredibilitet sektora bezbednosti. Od tada počinje intenzivna komunikacija između Evropola i Evrodžasta i novih ljudi u sektoru bezbednosti i rezultiraju kada je krajem aprila sprovedena velika akcija protiv kavačkog klana. Tada je krenula potpuna devastacija i urušavanje organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori - izjavio je Abazović dodajući da nakon hapšenja "kavčana" počinje intenzivni razgovor sa Venecijanskom komisijom oko promena u tužilaštvu.

On je ponovio da ne zna gde se nalaze Petar Lazović i LJubo Milović i da ne može da iznese optužbe na račun Zorana Lazovića, Petrovog oca, koji je od 1. marta 2021. bio šef Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave policije, kada je smenjen, iako ima brojne primedbe na njegov rad.

- Izuzetno sam zahvalan bivšem specijalnom tužiocu Milivoju Katniću što je rekao da je Petar Lazović bio na tajnom zadatku kada se fotografisao i dopisivao sa pripadnicima kavačkog kriminalnog klana i sa njima razmenjivao informacije i oružje. Mislim da je to što on priča, priča za malu decu. Petar Lazović nije mogao da bude policajac na tajnom zadatku zato što u tom periodu to nije poznavao naš zakon - rekao je Abazović, ocenivši da sva ova dešavanja nisu mogla proći bez znanja "višestrukog premijera Mila Đukanovića".

Bivši predsednik Vlade Zdravko Krivokapić optužio je Dritana Abazovića da zajedno sa svojim timom nije ništa preduzeo povodom dokaza koje je Evropol dostavio Crnoj Gri jula prošle godine.

BEČIĆ NA METI



Dragan Krapović iz Demokratske Crne Gore kaže da su Lazović i Milović pominjani i kada je protivustavno promenjena vlast u Budvi.

- Naša partija i Aleksa Bečić, duže smo na meti te kriminalne grupe. Dok smo bili opozicija, imali smo informacije iz Srbije da se u tom nekom krugu planira atentat na Bečića. Tada nismo imali reakciju nadležnih, kao ni kada je u oktobru prošle godine prijavljeno da Milović i Nebojša Bugarin prate Bečića, koji je obavljao jednu od najodgovornijih funkcija. Zašto, kako, sa kojim ciljem je praćen? - kazao je Krapović.

SUSPENZIJE I BOLOVANJA



Prema nezvaničnim saznanjima "Novosti", Petar Lazović je pre godinu dana vraćen u ANB, dok njegove kolege LJubo Milović i Nebojša Bugarin ne dolaze na posao. Prvi je navodno suspendovan od pre četiri godine, dok se drugi, kako se priča, nalazi na bolovanju. Fotografija na kojoj se oni nalaze zajedno sa Radojem Zvicerom, Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem je deo dokumentacije Evropola koji je prošlog jula dostavljen Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore, koji je predvodio Milivoje Katnić. Navodno je nastala 21. januara 2021. godine.

