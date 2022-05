HRVATA OTERALI NA SUD ZBOG KORIŠĆENJA MOBILNOG U VOŽNJI: Ovo su svi detalji, a umešan je i policajac!

Kada građani razmatraju mogućnost da zbog policijske prijave dospeju na sud sa svojim rečima na račun policajca, mnogi su demotivisani. Policajcu se uvek više veruje, to je nepisano pravilo i mnogi zbog toga odustaju od parnica i „otuđenja”. Ali ne mora uvek da bude tako.

Ivica (52) dobio je prekršajni nalog jer ga je u februaru na putu D-1 kod Slunja zaustavila patrola, kada mu je policijski službenik u civilnom vozilu javio da je „koristio mobilni telefon dok je vozio levom rukom na njegovo levo uvo“. „Držao sam levu ruku na bolnom uhu, a mobilni mi je bio u odeljku na vratima vozača. Istina, policajac me je zamolio da pregledam mobilni da vidim ispis poziva, a ja sam mu rekao da nema pravo. da to učini bez naloga suda“, branio je Ivica, piše Danica.hr.

Policajac je pred sudijom izneo i svoje argumente. "Jasno sam video da Ivica koristi mobilni telefon. On je to negirao, a kada sam mu rekao da se to lako može proveriti gledanjem u mobilni, odbio je", rekao je policajac. Ivica je rekao da u vozilu ima sistem za razgovor bez upotrebe ruku, koji se aktivira kada se vozilo uključi i nema razloga da fizički koristi mobilni telefon.

Sudija za prekršaje odbio je ključni dokazni prijedlog - uvid u listu poziva s mobilnog telefona kao nepotrebno odugovlačenje postupka i oslobodio Ivicu optužbi jer nije dokazano da je razgovarao mobilnim telefonom dok je vozio, piše Danica.hr.

Sudijska presuda je svakako obradovala Ivicu, ali i sve druge koji teško mogu da pristanu na neupitan autoritet institucije, pa makar to bila i policija, kao i zadiranje u privatnost. U presudi se podseća i na osnov prava da je svako nevin dok mu se ne dokaže krivica, a ne da mora da dokazuje sopstvenu nevinost.