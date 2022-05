PREMINULA CRVENKAPICA: Sve nas je zasmejavala do suza, a bila je beskućnica!

Umrla je Milka Perić Crvenkapica iz Udbine u Hrvatskoj. Baka Milka, poznata kao Crvenkapica, je preminula u 75. godini, a vest o njenoj smrti potvrđena je za medije.

Ako koristite internet, nema šanse da bar jednom niste naišli na snimak na kome je sagovornica baba Milka.

Milka je postala popularna zbog izjava o vrućinama, a ekipa na društvenim mrežama je ubrzo prozvala Ličkom Crvenkapom. Milkine snimke na Jutjub je postavio Robert Labrović, koji ju je često snimao.

Na čuvenom snimku vidi se da je baka odevena više za zimsko vreme dok su temperature tada bile iznad 35 stepeni.

„Sunce me gleda, vidiš da me gleda. Ono me ruši”, reči su baka Milke koje su ubrzo kupile srca svih koji su gledali video.

Milka je inače bila beskućnica.