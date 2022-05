Detalji tuče na auto-putu kod Zagreba: Učestvovalo NEKOLIKO STOTINA NAVIJAČA, policija morala da puca, IMA RANJENIH

Izbio je masovan sukob između vatrenih pristalica Hajduka i policije. U obračunu je učestvovalo više stotina navijača.

Dve osobe su ranjene iz vatrenog oružja koje su pripadnici policije bili prinuđeni da upotrebe.

"Dana 21. maja oko 21.35 oko 1600 navijača HNK Hajduk se autobusima, kombi vozilima i ličnim automobilima vraćalo sa utakmice u Zagrebu. Samoinicijativno su stali na auto-butu A1 kod odmarališta Desinec i tako blokirali sve trake u smeru Karlovaca. Nekoliko stotina njih napalo je policijske službenike koji su bili u pratnji, navodi se u saopštenju policije.

Policija pucala na navijače

Policajci su prilikom napada bili prinuđeni da upotrebe vatreno oružje.

🇭🇷 Dinamo Zagreb vs Hajduk Split 21/05/2022

Torcoda Split clashed with police after the match pic.twitter.com/9XX989iPhz