TUČA SREDNJOŠKOLACA U PULI: Maturante pretuklo 50-ak nasilnika!

Riječki maturanti koji su otišli na trodnevni izlet u Pulu kako bi proslavili kraj srednje škole pretučeni su u noći s petka na subotu.

Novi list piše da je 15 maturanata riječke Elektrotehničke škole napalo pedesetak nasilnika i dodaju da Riječani nisu dali nikakvog povoda za napad.

Iz PU istarske kažu da su u noći s petka na subotu oko 1.30 primili dojavu o narušavanju javnog reda i mira od strane više osoba te da u događaju niko nije zatražio lekarsku pomoć. Uviđaj je u toku, dodaju.

Međutim, Novi list piše da jedan od roditelja tvrdi da su zatražili pomoć na hitnom odeljenju Puske bolnice gde satima čekaju na obradu jer je težina povreda vrlo ozbiljna.

Oglasio se i gradonačelnik Pule Filip Zoričić koji se izvinio zbog napada.

"Opet moram da se izvinjavam zbog grupe mladića koji su svoje frustracije iskazali na ovoj deci. Ne znam do kada i kako. Žao mi je kao gradonačelniku grada u koji ljudi dolaze da žive i ostanu. U gradu u kojem je svako dobrodošao, sada već niz ovakvih sukoba. Izvinjavam se svima! Od policije očekujem da privede sve te huligane. Govorim ovo kao gradonačelnik i kao roditelj", rekao je on.

"Dosta više toga! To nije nikakva hrabrost! Izvinjenja gradonačelniku Rijeke, Elektro-tehničkoj školi iz Rijeke, deci i roditeljima. Sram me i žao mi je. Iduće nedelje sazvaćemo Savet za prevenciju kriminaliteta i videti šta je to trulo, da se takve stvari događaju", zaključuje on.