Preminuo slovenački pisac u 109. godini!

Njegov roman "Nekropola", jedan je od najboljih i najvažnijih romana o užasu holokausta i logora smrti, uz romane Imrea Kertesa i Prima Levija.

Boris Pahor je preživeo nacistički koncentracioni logor, a otvoreno izražavao svoje neodobravanje komunizma u Jugoslaviji. Bio je istaknuta javna osoba slovenačke manjine u Italiji.

The writer Boris Pahor has died at the age of 109.

Boris Pahor was born on August 26, 1913 to a Slovene family in Trieste, the main port of the Austro-Hungarian Empire at the time.

He survived Fascism - Nazism - Communism.

Slovenian Patriot Hero

