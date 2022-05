HRVATI BESNI ZBOG ORBANOVE ODLUKE O GORIVU! Plenković zapretio: Mađari diskriminišu druge državljane EU - TO NE DOLAZI U OBZIR!

"Ta odluka mora da padne i pašće."

Premijer Hrvatske Andrej Plenković usprotivio se danas politici premijera Mađarske Viktora Orbana, prema kojoj će po povoljnijim cenama u Mađarskoj gorivo moći da toče samo oni sa mađarskim tablicama, rekavši da će ta odluka pasti.

- Bitno je da Mađarska ne diskriminiše druge državljane EU. Ne može se reći na pumpi ''Mađari mogu, a neko s hrvatskom registracijom ne može". To ne dolazi u obzir, to je čisto kršenje evropskih prava. To mora da stane i staće - kazao je Plenković.

On je rekao da, ako već neko ima takvu cenu, ne može je onemogućiti drugima.

- To će pasti na sudu sigurno. Nema teoretske šanse - rekao je hrvatski premijer.

On se osvrnuo i na Orbanovo protivljenje embargu na izvoz ruske nafte.

- Nije ovo samo stvar Mađarske, ima nekoliko zemalja koje su u potpunosti zavisile od energenata iz Rusije. Zato i nije otvarana tema gasa u ovom trenutku, jer nema alternativnih pravaca - istakao je Plenković.

Srbi izuzeti od odluke Vozila sa srpskim i slovenačkim registarskim tablicama izuzeta su od povećanih cena goriva za strane vozače u Mađarskoj koje su stupile na snagu u petak u ponoć, preneo je portal dailynewshungary. To znači da vozači automobila iz Srbije i Slovenije mogu da toče benzin i dizel po subvencionisanim cema od 480 forinti (1,22 evra) po litru, koje važe za Mađare. Kako se objašnjava u tekstu, ovo izuzeće za Srbiju i Sloveniju je učinjeno jer je u tim zemljama takođe na snazi odluka vlasti o ograničenju cena goriva, koje važe i za mađarske vozače, a ne samo za domaće.

Podsećamo, vozači sa stranim registarskim tablicama više ne mogu da kupuju gas u Mađarskoj po cenama ograničenim od strane Vlade – najnižim u EU, objavila je u četvrtak Budimpešta.

Šef kabineta premijera Viktora Orbana rekao je da je mera usmerena na zaustavljanje "turista na benzinu" da zloupotrebljavaju mađarske zalihe goriva. Gergelj Guljaš je rekao novinarima, tokom redovnog brifinga da "strani kupci iskorišćavaju činjenicu da je Mađarska u stanju da održi cene benzina na 480 forinti (1,22 evra) po litru, dok su na drugim mestima u Evropi na 700-900 forinti".

Prema rečima zvaničnika, "zloupotreba" niskih cena gasa od strane turista goriva postala je stvarna tema u poslednje vreme, ugrožavajući snabdevanje njegove zemlje.

Odluka znači da se vozačima stranih registarskih oznaka sada na mađarskim pumpama naplaćuju veće tržišne cene. Vlada Viktora Orbana prvobitno je uvela gornju granicu cene gasa 15. novembra 2021. usred ubrzane inflacije.

Budimpešta je od tada produžila šemu nekoliko puta, a poslednji je stigao krajem aprila. Zajedno sa gasom, u Mađarskoj su uvedene slične granice cena za neke osnovne namirnice, poput brašna i šećera.