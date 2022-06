Hrvatica obavila ABORTUS, ali ipak ostala TRUDNA: Otišla na pregled kod lekara, pa doživela ŠOK života

Žena preživela pakao.

Tri nedelje nakon obavljenog, legalnog prekida trudnoće M. je saznala da je i dalje trudna, kao da nije ni bila na zahvatu. Da slučaj bude još neverovatniji, nakon toga nisu hteli da obave proceduru jer je “prošao rok”.

Pacijentkinja je za 24sata.hr ispričala da je, kad je saznala da je trudna, iskoristila svoje pravo i odlučila se na pobačaj, u KBC Osijek.

Kako je lekarka “razvlačila” termin procedure, M. je pomislila da to radi jer očekuje da će se predomisliti, što se nije dogodilo. Pre zahvata imala je pregled kod anesteziološkinje koja je, kako je rekla, nije ni pogledala i od koje je tražila opštu anesteziju. Na dan procedure, došla je na red poslednja, posle višesatnog čekanja.

– Bila sam iscrpljena od čekanja, celo vreme samo slušaš razgovore o zahvatu. Samo sam htela da se sve više završi. Ulazim unutra, pre zahvata me medicinska sestra pitala par pitanja. Začudilo me što je sam zahvat izvodila upravo ona, a lekarka je stajala pored mene – ispričala je M.

– Nisam znala kako to sve ide, a unutra me dočekala krv. Stojim tamo polugola, u sali su medicinska sestra i doktorka. Posvuda su iskorišćene gaze i krv. I onda mi lekarla kaže da ne mogu da dobijem opštu anesteziju, nego lokalnu, iako sam potpisala za opštu i išla na pregled kod anesteziologa kako bih je mogla dobiti. Doktorka mi je rekla da mogu da čekam ili da se popnem na sto. Rekla sam joj da nemam snage za čekanje nakon pet sati. Doveli su me pred gotov čin. Ja sam svesno odlučila pod opštu jer sam mislila da neću moći to psihički izdržati. Na kraju sam pristala jer je sve predugo trajalo. Oni su se u nalazima lepo osigurali i napisali su da sam se sama predomislila, a to nije istina – priča M.

Zahvat je nekako izdržala, a sve je trajalo 15 minuta.

– Pre zahvata sam dobila apaurin, a zahvat se izvodio hirurški, dakle žena je nešto meni dole radila. Osetila sam da se nešto događa, ali ne mogu reći tačno šta. Nakon zahvata je napravila ultrazvuk i zaključila da je sve prošlo u redu – govori M.

Dva sata kasnije otpustili su je iz bolnice, da bi tri nedelje kasnije, kada je otišla na pregled kod svoje lekarke, ginekolog utvrdila da je plod netaknut i zdrav i da pobačaj nije prošao dobro. Odnosno kao da nikada nije ni bila na zahvatu.

Prema potpisanoj i pečatiranoj dokumentaciji iz KBC-a Osijek, u otpusnoj listi je navedeno da je došla u šestoj nedelji trudnoće i da je zahvat uredno protekao.

Privatna lekarka poslala ju je nazad u KBC Osijek gde se posle dva ultrazvuka utvrdilo da je plod netaknut. Svi lekari kod kojih su je slali su se ograđivali i prebacivali loptu kod drugog. Pošto je bila u 10. nedelji trudnoće, rečeno joj je da je zakasnila i Komisija je odbila da joj odobri novu proceduru jer se nije javila na vreme na kontrolu i prebacila je magičnu crtu od 10 nedelja.

To što je hirurški zahvat bio izveden a plod ostao netaknut, kao i što su joj trudnoću računali od poslednje menstruacije a ne začeća, kako piše u zakonu, niko nije ni spomenuo.

Epilog priče je da je M. na kraju proceduru obavila u Amsterdamu. Iz KBC Osijek nema komentara. Ministarstvo zdravlja Hrvatske najavilo inspekciju pod uslovom da se utvrdi da su dokumenta koja je M. priložila, autentična.

