ŠOK! OTIŠLO GORIVO I U GRČKOJ, SKUPLJE NEGO U SRBIJI ZA 70 DINARA: Evo gde je najbolje da točite, ne isplati vam se ni u Makedoniji

Grčka sada ima najvišu cenu goriva u regionu.

Počinje letnja sezona, samim tim planiranje godišnjih odmora i letovanja, a pošto je Grčka omiljena srpska destinacija mnogi turisti planiraju da putuju kolima kako bi uštedeli. Međutim, sada je i Grčka podigla cenu goriva. Prema najnovijim podacima, cena dizela je 1,92 evra, što je oko 220 dinara, a cena benzina 2,34 evra , ispadne oko 270 dinara. Samo nedelju dana ranije dizel je bio 1,84 evra, a benzin 2,08.

Litar goriva u Grčkoj skuplji je i do 70 dinara nego u Srbiji.

Zemlja/ Cena evrodizela/ Cena benzina

* Srbija 206/ 197

* Grčka 220/ 270

* Severna Makedonija 189/ 207

Cena dizela

Prosečna cena dizela u Grčkoj od februara pa sve do kraja maja bila je stabilna i iznosila je 1,84 evra. Minimalna cena tokom tog perioda bila je 1,62 evra i to u februaru ove godine. Tada je počelo i osetno poskupljenje koje je dostiglo rekord početkom marta.

Cene benzina

Prosečna cena benzina u Grčkoj u periodu od februara do maja iznosila je 2,08 evra. Prema zvaničnim podacima tokom navedenog perioda minimalna cena iznosila je 1.88 evra 21. februara 2022. godine, dok je maksimalna cena zabeležena 30. maja i iznosila je 2.28 evra. U ovom periodu prosečna cena benzina u svetu iznosila je 1.81 evra. Benzin poslednjih nedelja u Grčkoj konstantno dobija na ceni.

Skupo i u Severnoj Makedoniji

Severna Makedonija više nije najjeftinija. U ovoj zemlji je i noćas došlo do poskupljenja, te računica pokazuje da se na putu do Grčke i nazad baš toliko i ne isplati "tankovati" kod ovih suseda. Litar evrodizela u Makedoniji danas košta 99,5 denara, što je 189 dinara, a litar benzina 109 denara odnosno 207 dinara. Benzin je praktično skuplji nego u Srbiji i to za punih desetak dinara. U odnosu na Grčku, jeftiniji je međutim dosta.

Cene nafte u svetu ovih dana inače su ojačale i kreću se oko dvomesečnog maksimuma. Nakon rasta cene šest dana uzastopno, barel brent nafte je danas najskuplji od 25. marta. Barel je na nivou od oko 120 dolara i na putu da zabeleži najveći nedeljni skok cene od aprila, a poguran strahom kupaca od smanjenja ponude zbog moguće zabrane EU na uvoz ruske nafte, te rastom tražnje za gorivom u SAD uoči letnje sezone.