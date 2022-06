SNAŽAN ZEMLJOTRES U JADRANSKOM MORU: Tresla se obala Italije (FOTO)

Snažan potres zatresao je obalu Italije u četvrtak oko 11:20.

Epicentar potresa bio je u Jadranskom moru, na 76 kilometara od Peskare, a 23 kilometra od San Benedeta del Tronta u Italiji.

Iako je prema prvim informacijama potres bio 4,8 stepeni po Rihteru, na kraju je objavljeno da je potres bio jačine 4,5 stepeni.

