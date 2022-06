Zemljotres u Albaniji: Treslo se kod Tirane

Zemljotres jačine tri stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Albaniju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), prenosi Ljajmi.

Zemljotres se nije mnogo osetio, a bio je na dubini od pet kilometara.

Epicentar je bio 20 kilometara od Tirane, a šteta nije prijavljena.



⚠Preliminary info: #earthquake (#tërmet) about 20 km SW of #Tirana (#Albania) 2 min ago (local time 18:56:05)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

