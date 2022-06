Dodik: Sporazum BiH i Britanije veoma štetan za interese Republike Srpske

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je na posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske da je Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji između BiH i Velike Britanije veoma štetan po vitalne interese Republike Srpske, koja se, između ostalog, uvlači u, kako je rekao, "priznavanje Kosova".

Brojne manjkavosti, kazao je, utvrdila su nadležna ministarstva u Vladi Srpske.

Dodik je rekao da je zamerke na ovaj sporazum iznelo Ministarstvo privrede i preduzetništva, Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Istakao je da je veto doneo vršeći koordinaciju sa nadležnim institucijama Republike Srpske koje su zajedno s njim utvrdile da se na ovom planu ne uvažavaju status i nadležnosti Srpske.

Dodik je poručio da je to u ovakvoj situaciji bilo potrebno jer su interesi Repblike Srpske najvažniji, konstatujući da se Sporazumom derogira uloga institucija Srpske koje nisu adekvatno uključene u realizaciju tog posla u skladu sa Ustavom i svojim nadležnostima, prenela je RTRS.

Kako prenosi sarajevska N1 tv., Dodik je kao jedan od razloga za pokreta vitalnog interesa republike Srpske i to da se Srpska "uvlaci u priznanje Kosova".

Rekao je da je potrebno obratiti pažnju i na navedene jezike kojima se zaključuje ovaj sporazum.

“Navedeno je da je to samo bosanski jezik i to je jedan od razloga zašto sam smatrao da trebam pokrenuti vitalni interes. U sporazumu je navedena i Republika Kosovo bez upućivanja na Rezoluciju Sveta bezbednosti UN o statusu Kosova. I ovo je bio razlog zašto sam smatrao i tražio da se ovo precizira kako je to ustaljeno u medunarodnoj praksi. Ostala dva clana Predsedništva BiH nisu htela o tome da razgovaraju tako da je i ovo bilo neprihvatljivo i na neki nacin uvlacenje našeg priznanja Kosova i smatrao sam da ne trebam oklevati da pokrenem vitalni interes”, porucio je Dodik.