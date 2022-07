Zvonimira našli mrtvog u ćeliji, uradili obdukciju pre nego što su brata obavestili da je mrtav

Porodica pokojnika ima pravo ne samo da bude prisutna, nego ima pravo i da traži i nezavisnog obducenta.

U zatvoru u Splitu u ćeliji je u noći sa srede na četvrtak preminuo Zvonimir Kutleša (33) iz Imotskog. Sledećeg jutra hitno je sprovedena obdukcija bez da je porodica pre toga obaveštena.

Prema prvim nalazima, nema naznake nasilja ni naznake da se radi o krivičnom delu, ali porodica pokojnika sumnja da se prikriva potpuna istina, piše Slobodna Dalmacija.

Stariji brat pokojnog Zvonimira, Ante Kutleša, kaže kako je sramotno da se pre provela obdukcija nego što su oni saznali da im je član porodice mrtav.

- To je katastrofa šta se događa! Pa, njegova supruga, koja je trudna s petim detetom, bila mu je u poseti u utorak i bio je u redu. Nije bilo nikakve naznake da je u takvom stanju da bi mogao da umre. Pre toga je bio pozitivan na koronu prilikom dva testiranja i za vreme tog perioda je bio u izolaciji i bile su mu zabranjene posete. Koliko znam, nije nikada odveden u bolnicu na pregled. U sredu je predveče nazvao kući i pričao sa ženom i takođe nije rekao da ima ikakve zdravstvene teškoće - priča Ante.

On kaže da je sledeće što zna jeste da mu je u četvrtak ujutro javljeno da mu je mlađi brat mrtav.

- Navodno je umro od srčanog zastoja, obdukcija je urađena na nalog državnog tužilaštva i to po tako hitnom postupku da je bila gotova pre nego sam i znao da je umro. Nama kao porodici oduzeta su sva prava da odlučujemo o tome želimo li mi da budemo prisutni kada se telo pregleda. Nazvao sam patologa koji mi je kazao da mu je naloženo da u tajnosti sprovede obdukciju, da mu je takav nalog dalo Županijsko državno tužilaštvo u Splitu. Ja jednostavno ne mogu da verujem da se tako postupa sa pokojnikom i sa njegovim ožalošćenim članovima porodice - kaže sagovornik Slobodne Dalmacije.

Iz Ministarstva pravosuđa i uprave potvrdili su šta se dogodilo.

- U zatvoru u Splitu u noći sa 29. na 30. jun preminuo je istražni zatvorenik upućen u Zatvor temeljem rešenja Županijskog suda u Splitu. Službenici Zatvora u Splitu pozvali su Hitnu medicinsku pomoć koja je konstatovala smrt. O navedenom je obaveštena nadležna Policijska postaja radi preduzimanja mera i radnji iz svoje nadležnosti, te je obavešten dežurni istražni sudija. Prema procenama mrtvozornika nisu utvrđeni znakovi nasilja, a tačan uzrok smrti se utvrđuje - naveli su u svom odgovoru.

Obilazak zaraženih

Nalaz obdukcije biće kompletiran tek kada se napravi toksikološki i histološki nalaz za koje treba više vremena. Prema saznanjima hrvatskog medija, već nakon večere je Zvonimiru Kutleši pozlilo pa je od zatvorske medicinske službe dobio tabletu i vraćen je u svoju ćeliju broj 44 na Drugom istražnom odeljenju. I to je bio element prema kojem je trebalo pojačano da ga nadziru tokom noći, tokom koje je preminuo.

Takođe, pravosudni policajci u zatvoru u Splitu imaju pisanu zapovest da se sve osobe lišene slobode zaražene koronom, i one koje su tek prebolele virus, obilaze učestalije nego ostale. Kako postoje nadzorne kamere, neće biti teško utvrditi koliko puta je dežurni pravosudni policajac obišao ćelije istražnog odeljenja.

Zvonimir Kutleša je istražnom zatvoru bio od početka juna na temelju krivične prijave zbog prisile prema policajcima, ali kako kaže njegov brat, okolnosti događaja tek je trebalo utvrditi. Naime, njegov brat nije ličnim automobilom išao na policajce, kako su oni tvrdili, tvrdi Ante Kutleša, već ih je zaobišao, za šta ima brojne svedoke.

Međutim, odmah je prijavljen i pritvoren jer je odranije imao postupke zbog pretnji policiji i šverca cigareta. U krivičnom postupku ga je zastupao advokat Marijo Vuković.

- U četvrtak rano ujutro sam krenuo u zatvor baš u posetu klijentu Zvonimiru Kutleši, kada sam dobio poziv da je preminuo. Kratko nakon toga sam na mejl dobio pisano obaveštenje upravnika o tome pa sam zatražio da me izveste o terminu obdukcije i koji će lekar da je uradi. Dobio sam odgovor da se obratim državnom tužilaštvu koje je naložilo obdukciju jer je već urađena. Nisam mogao da verujem, pa porodica pokojnika ima pravo ne samo da bude pristuna nego ima pravo i da traži nezavisnog obducenta - kaže advokat.

On je potvrdio da je njegov klijent imao koronu zbog koje ga ni on nije mogao posetiti tri nedelje. Takođe, kaže da nije bio upoznat ni sa kakvim eventualnim zdravstvenim problemima Zvonimira Kutleše, koji bi mogli dovesti do fatalnog ishoda.

Slobodna Dalmacija piše i da pokojni Kutleša nije u dosijeu imao krivična dela povezana sa zloupotrebom opojnih droga i nije bio operativno poznat policiji kao konzument opijata. Član porodice takođe potvrđuje da nije bio deo narko sveta tako da će bilo kakve insinuacije da je mogao umreti od droge smatrati podmetanjem da bi se zataškala istina.

Iz ministarstva se nisu izjasnili hoće li se sprovesti nadzor unutar zatvora vezano za sve okolnosti koje su prethodile smrti u ćeliji.

