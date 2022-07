CENE ROMINGA U GRČKOJ NIŽE ZA SRBE: Važne informacije na početku sezone - u zemljama Zapadnog Balkana tarife kao kuće, u ostalima oprez

Pažljivim korišćenjem mobilnih telefona naši građani bi tokom turističke sezone i putovanja u inostranstvo mogli da izbegnu velike troškove razgovora, slanja poruka i prenosa podataka, savetuju iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Državni sekretar u tom ministarstvu Milan Dobrijević podseća da smo takvog mogućeg troška lišeni u našem najbližem okruženju, tj. u zemljama Zapadnog Balkana, gde nema rominga kada je reč o plaćanju, već se pozivi, poruke i prenos podataka tarifiraju kao u nacionalnom saobraćaju.

- To važi za Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Albaniju i BiH. Jedino na šta bi naši građani u njima trebalo da obrate pažnju, jeste da internet koriste do količine u okviru svog tarifnog paketa a za veću količinu da provere sa svojim operatorom pod kojim uslovima koriste dodatni prenos podataka - kaže Dobrijević.

Dodaje da sa Grčkom od prošlog leta imamo memorandum zaključen između resornih ministarstava dve vlade i da su grčki operatori napravili veliki iskorak u smislu smanjenja cene rominga za naše građane.

- One su sada takve da cena minuta razgovora počinje od 19 dinara po minuti, što je znatno manje od redovne cene u romingu, a cena poruke je tri do četiri dinara, dok prenos podataka kod sva tri operatora u Grčkoj, ma gde da se nađete u ovoj zemlji, košta svega dinar po megabajtu - objašnjava on.

Dodaje da to omogućava našim građanima da u Grčkoj budu prilično komforni i bez aktivacije dodatnih tarifnih dodataka za roming koji su posebno zanimljivi za sve ostale zemlje gde putuju naši građani.

Prema njegovim rečima, ti dodaci su recimo za Tursku gde naši ljudi letuju u velikom broju, kao i za zemlje EU, izuzimajući Grčku, veoma povoljni jer omogućavaju recimo prenos gigabajt podataka za sedam do 10 dana, po ceni od 700, 800 ili 1.000 dinara, zavisno od operatora.

Ponude operatora su, ističe on, relativno slične i aktiviranjem roming dodataka korisnici dobijaju mogućnost prilično povoljnog prenosa podataka i ako se to iskombinuje sa obavljanjem poziva i slanjem poruka preko vibera, vots-apa i sličnih servisa znatno će se smanjiti troškovi komuniciranja i svesti na desetak do 15 evra tokom odmora.

Govoreći o romingu sa zemljama EU, Dobrijević navodi da ćemo sa njima i ovog leta komunicirati kao i sada i da nema najava da će roming biti ukinut kao što je na Zapadnom Balkanu, ali da se kroz pregovore zemalja ZB sa EU radi na postepenom smanjivanju cena interneta, poziva, slanja poruka.

- Tržište EU je slobodno i članice EU nemaju način da obavežu svoje mobilne operatore da spuste cene i zato se sada pregovara sa velikim telekomunikacionim igračima koji rade u Evropi o postepenom smanjivanju cena. Cene će se postepeno smanjivati počev od 2023. godine - kaže on.

Dodaje da je, ipak, u naredne dve-tri godine teško očekivati da se ukine roming sa EU, kao što je urađeno na ZB.

Do tada našim građanima ostaje da pažljivo koriste svoje mobilne telefone u inostranstvu, da aktiviraju posebne roming dodatke čije su cene u većini zemalja EU prihvatljive.



Pre polaska na put informišite se kod svog operatera

Dobrijević građanima savetuje da se pre polaska na put u inostranstvo kod svog mobilnog operatora, dobro informišu o uslovima i cenama korišćenja rominga i da dobiju informaciju o tome u kome u kom su tarifnom paketu i koje su cene pojedinačnih usluga.

- Sledeća stvar koju bi trebalo da provere sa svojim operatorom jeste, koji tarifni dodaci za roming postoje. Ovo zato što su cene minuta razgovora, slanja poruka i posebno prenosa podataka ako aktivirate tarifni dodatak, 10 pa čak i 50 puta manje od cena po minutu ili megabajtu u nekom od tarifnih profila - kaže on.

Veoma je važno i da se pametno koriste pametni uređaji, odnosno da ako građani nisu sigurni koliko im se u inostranstvu naplaćuje prenos podataka, da pri ulasku u drugu zemlju prenos podataka isključe.

Savet našeg sagovornika građanima je da tek kada se dobro informišu o uslovima i cenama, aktiviraju tarifni dodatak i ponovo uključe prenos podataka.

- U suprotnom sam pametni telefon može obaviti prenos podataka, jer aplikacije u pozadini rade automatsko ažuriranje i slično i tako se mogu napraviti veliki troškovi, čak i po više desetina hiljada dinara za nešto što sam korisnik nije inicirao, odnosno nije bio svestan da je inicirao - navodi Dobrijević.

To često dovodi do žalbi upućenih operatorima i ministarstvu, ali se uglavnom radi o situacijama gde je korisnik, kaže, zaista napravio trošak i to potpuno nesvesno.

