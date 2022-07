SKANDAL U CRNOJ GORI: Ministar se u zgradi vlade slikao sa albanskom zastavom? (FOTO)

Problem nije bila čestitka nego pozadina na kojoj se vidi Maraš Dukaj, koji je inače i politički direktor stranke Albanska alternativa, kako sedi ispred crnogorske i albanske zastave.



Centar za građansko obrazovanje pozvao je nadležne organe da utvrde da li je fotografija ministra napravljena u objektu Vlade i postupe u skladu sa zakonom.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj, iako dolazi iz partije nacionalne manjine, mora znati da kao član Vlade Crne Gore, a posebno kad istupa kao ministar, ima obavezu da zastupa interese države Crne Gore i svih njenih građana/ki bez obzira na nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

🔹 I would like to congratulate US Ambassador to Montenegro Judy Rising Reinke @USAmbMNE and all Americans, on my behalf and on behalf of the Ministry of Public Administration, on the 4th of July - Independence Day of the United States of America. (1/3) pic.twitter.com/kyMEdGdMjw