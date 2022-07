NEIZVESNA SUDBINA VLADE? Abazović: Mi smo zemlja paradoksa, jedina zemlja gde ministar odbrane priželjkuje sukobe građana

Predlog Temeljnog ugovora biće na dnevnom redu sednice Vlade u petak, potvrdio je premijer Dritan Abazović. Zbog tog ugovora je, sudeći po reakcijama SDP-a, neizvesna i sudbina same Vlade. Politički analitičari podeljeni oko toga da li će ugovor sa SPC dovesti do pada izvršne vlasti.

Svi koji su podržali manjinsku vladu imali su pred sobom sporazum koji je tretirao i pitanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, poručio je premijer Dritan Abazović.

"Mi smo zemlja paradoksa, jedina zemlja gde ministar odbrane priželjkuje sukobe građana. Priča, propaganda, sa fašističkim elementima, ne znam kome ide u prilog. Pozivam građane da isprate tu sjednicu, ako bude potrebe ja ću objasniti situaciju i tu propagandu razbiti u paramparčad", kazao je danas Abazović.

Na ove optužbe, ministar Konjević na Tviteru je poručio da je bolje biti ekstremista za svoju državu, nego njen izdajnik.

Politikolog Predrag Zenović smatra da će zbog heterogenosti vlade, svi njeni konstituenti morati, kada je posredi Temeljni ugovor, da opravdaju svom biračkom telu svoje političke pozicije. Ipak, veruje da neće biti pokrenuto pitanje nepoverenja vladi:

"Mislim da su tu, na neki način, dogovori ostvareni i mislim da i ako postoji nešto sporno u preambuli, koja nije pravno obavezujuća, da se na tome i dalje može raditi, da to neće dovesti u pitanje opstanak ove vlade, budući da to ne bilo ni u interesu konstituenuentima ove vlade i uopšte njihovom sveukupnom političkom bilansu vremena koje je pred nama", ocenio je Zenović.

No, da Temeljni ugovor može srušiti temelje 43. Vlade, veruje politikološkinja Nikoleta Đukanović.

"Sve je pitanje različitih političkih interesa unutar struktura, mislim da neće biti lako zadovoljiti sve interese i ovo je još jedan dokaz koliko manjinska vlada kao koncept je teško održiva, upravo zbog toga što sve političke strukture forsiraju svoje političke interese, a sa druge strane, ne treba zanemariti interese građana", kaže Đukanović.

Kada je posriedi pitanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, premijer Abazović pozvao je ministre da ne vrše pritisak na svoje kolege, a izneo je i ozbiljne optužbe.

"Da budem jasan i direktan - nije njima do Temeljnog ugovora, njima je do Europola. Ne plaše se oni Temeljnog ugovora, nego Europola. I premijer će saopštiti sve što bude trebalo ako me budu doveli u tu situaciju", rekao je Abazović. Đukanović tvrdi da je loše što premijer, na ovaj način, manipuliše pitanjem podataka Europola.

"Mislim da apsolutno nije dobro da se tako nešto i koristi u političkom javnom životu, imajući u vidu da, ukoliko postoje bilo kakvi podaci, koji mogu da utiču na borbu protiv korupcije u Crnoj Gori, oni moraju da budu korišćeni, a ne da se njima koriste kao instrumenti ili prietnja za rešavanje bilo kojeg političkog pitanja", ističe Đukanović.

O Temeljnom ugovoru, ali i svim ovim optužbama, premijer će već u petak, na sednici vlade, imati priliku da raspravlja sa ministrima. Sa druge strane, oni koji se protive potpisivanju, najavili su proteste.

