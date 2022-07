Borelj: Politički akteri u Crnoj Gori da se fokusiraju na reforme!

Politički akteri u Crnoj Gori treba da se usresrede na reforme bitne za pristupanje EU i da rade zajedno u konstruktivnom dugu i interesu građana, jer nema vremena za gubljenje, poručili su danas visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozep borelj i evropski komesar za proširenje Oliver Varheji.

Borelj je, na konferenciji za novinare, održanom posle sastanka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Crne Gore u Podgorici, rekao da ne želi da komentariše unutrašnju politiku i dodao da se u Briselu zna šta se dešava.

„Imam samo jednu poruku a to je da svi politički akteri i institucije treba da se fokusiraju na reforme vezane za pristupanje EU i nastave da zajedno rade u konstruktivnom duhu u interesu građana po pitanju evropske perspektive“, naglasio je on.

Komesar Varheji je kazao da Crna Gora već gubi dragoceno vreme i ne sme propustiti dalju priliku jer bi je to dvostruko bolelo.

„Sada morate da se fokusirate na posledice rata i istovremeno radite ubrzano na pristupanju EU“, objasnio je on.

Premijer Crne Gore Dritan Abazović istakao je da jedini fokus svih političkih aktera treba da bude na evropskim integracija i da nijedno političko pitanje ne sme poremiti put Crne Gore u EU.

"Nadam se da će ta politička poruka stići i do onih koji imaju neki drugi cilj. Siguran sam da ako propustimo ovaj trenutak to neće značiti da samo prpopuštanje ove prilike već i iduće“, rekao je on.

Naglao je da je potreban koncenzus oko važnih pitanja vezanih za evropsku agendu, a da ostala politička agenda treba da se tretira bez da ugrozi glavni cilj.

"Sve što remeti treba skinuti sa dnevnog reda“, poručio je Abazović.

Abazović, Borelj i Varheji su ukazali da se po prvi put održava ovakav sastanak u zemlji kandidata, a ne u Briselu, i da je to signal celom regionu.

„Dramatična geopolitička situacija čini još većim strateškim prioritetom i geopolitičkim imperativom Zapadni Balkan“, podvukao je Borelj.

Varhej je kazao da je ovaj sastanak u Podgorici poruka celom regionu koliko Brisel smatra važnim partnerstvo koje ima sa zemljama Zapadnog Balkana.

Abazović je rekao da vlada Crne Gore ima samo jedan glavni spoljnopolitički prioritet a to je kako da Crna Gora postane naredna članica EU.

„Moramo rešavati stvari koje zahtevaju širi koncezus u društvu, da radimo na deblokadi evropskog puta. Ako isporučimo rezultate verujem da će Evropska komisija prepoznati to i u izveštaju o napretku i da će Crna Gora ići ka završnim merilima, što bi omogućilo zatvaranje pogavlja po novoj metodologiji“, objasnio je on.

Abazović je poručio da je do Crne Gore da završi domaće zadatke.

„Mi sebe osim u familiji evropskih država ne vidimo nigde drugo. Naše obaveze ne može niko drugi da ispuni“, podvukao je on.

Borelj je rekao da u Crnoj Gori ne treba da postoji ništa važnije od evropskog puta, posebno u trenutku kada postoji prilika da zemlja bude predvodnica u pristupnim pregovorima.

„Očekujemo da Crna Gora ukine „zlatne pasoše“ i usaglasi viznu politiku sa EU. Treba nam snažna politička posvećenost i jedinstvo u EU“, naglasio je on.

Ukazao je da se svet promenio posle ruske agresije i izrazio zahvalnost Crnoj Gori što je više od decenije u potpunosti usklađena sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

„To je najduži rezultat od svih i najjači signal posvećenosti EU“, istakao je Borelj.

Varheji je istakao da je Crna Gora puno toga ostvarila u pristupnom procesu, ali da je put pred tom temljom još dug.

„Rat u Ukrajini menja geopolitički konteks. Naša bezbednost nikada nije bila važna kao danas, i zato je bitno imati pouzdane partnere kakva je Crna Gora. Važno je da smo na istoj strani u vezi sa ovim ratom“, naglasio je on.

Rekao je da je EU spremna da ide brže u pristupnom procesu, ali dodaje da su potrebni rezultati.

„Sada smo na ključnoj tački sa Crnom Gorom jer smo otvorili sva poglavlja i došlo je vreme da ih polako zatvaramo, ali pre nego što to uradimo treba da ostvarimo značajan napredak u oblasti vladavine prava“, poručio je Varheji.

Borelj i Varheji nisu želeli da govore o datumu mogućeg prijema Crna Gore u EU, već su istakli da je važno da se ispune uslovi, a put za integrisanje će se potom brzo otvoriti.