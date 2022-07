'KRATKO, ALI SNAŽNO!' Zemljotres pogodio Požegu i okolinu Banjaluke (FOTO)

Zemljotres jačine 3,1 stepena prema Rihteru pogodio je područje nedaleko od Banjaluke.

Zemljotres se dogodio oko 10 sati. Epicentar je bio na dubini od dva kilometara, 18 kilometara od Banja Luke, javlja EMSC.

- Buka, sitno podrhtavanje u trajanju od deset sekundi - samo je jedan od komentara osoba koje su osetile potres.

‼ No further info about this #earthquake will be displayed here. Find more at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/enIEhyyxW7

🖥https://t.co/1zW3wjdtN8