SKANDAL KOJI JE OBELEŽIO NJEN ŽIVOT Doktorku iz Sarajeva koja se UBILA porodica krivila za SMRT BEBE

Komemoracija povodom smrti načelnice Odeljenja ginekologije i akušerstva u Bolnici "Srbija" Branke Pekić Semiz, u prisustvu porodice, brojnih prijatelja i kolega održana je danas u Kulturnom centru u Istočnom Novom Sarajevu.

Poznata doktorka sahranjena je na groblju u Ilidži.

Međutim, pored svih uspeha tokom proteklih godina koje je Branka Pekić Semiz ostvarivala radeći kao lekar, njen život obeležila je i tragedija koju je početkom 2020. godine doživela porodica Bozalo.

Podsećamo, oni su tada izgubili bebu, optužujući lekare Bolnice “Srbija” za nemar.

Tada je u ispovesti za Srpskaingo Bojan Bozalo, otac preminule bebe, rekao da se trudnoća vodila kao uredna i bez problema, te da je još 8. februara suprugu odveo u bolnicu "Srbija", jer je osetila bolove u stomaku.

- Po svim proračunima lekara, termin za porod je bio između prvog i desetog februara. Kada je osetila bolove 8. februara uveče, otišli smo u bolnicu, baš kako smo uradili i sa prvim detetom, pre gotovo tri godine. Međutim, dežurna doktorka ginekolog je rekla da to nisu porođajni bolovi i ostavila je da leži. U bolnici je provela šest dana, nakon čega je ista doktorka, otpustila iz bolnice i rekla da dođe na kontrolu za sedam dana. A tada je već prošla 39 nedelja trudnoće. Zato smo mi odatle odmah otišli i kod ginekologa, kod kojeg smo i pre toga išli privatno. Rekao nam je da ne može da veruje da je nisu ostavili da se porodi, te da je već otvorena i da je nisu smeli otpustiti iz bolnice u toj fazi - ističe Bozalo.

S obzirom na sve to, kaže, u ponedeljak, 17. februara, oko podne su ponovo otišli u porodilište. Pregledom na CTG aparatu ustanovljeno je da beba više nema otkucaje srca, što je porodicu šokiralo.

- Kada su suprugu malo uspeli da smire, rekli su joj da će je poroditi sutra. Međutim, onda sam i ja napravo frku, tražio da je odmah porode, jer to je već sve bio ogroman šok, pa sad treba još i da prenoći s mrtvom bebom u stomaku! Porodili su je oko 21 sat to veče - priča Bozalo, te dodaje da je i pre toga govorio da se, ako treba, uradi i carski rez, ali da su mu govorili da to tako ne ide, da su takva pravila bolnice.

Nakon svega, kaže, i on i supruga veruju da se sa porođajem zakasnilo i da se radi o greški lekara, odnosno da nisu preduzeli sve što je bilo potrebno i moglo da se uradi da do tragičnog ishoda ne dođe.

U Bolnici "Srbija" potvrdili su tada da su imali slučaj gubitka ploda kod pacijentkinje, ali o detaljima ne željeli da govore do okončanja postupka.

- Menadžment i zaposleni Bolnice „Srbija“ izražavaju duboko žaljenje zbog gubitka ploda (mors fetus in utero) pacijentkinje i stoje na raspolaganju pacijentkinji i porodici za odgovore na sva njihova eventualna pitanja vezana za praćenje trudnoće i nastanak komplikacija, kao i preduzetim mjerama medicinskog osoblja, koje je učestvovalo u pružanju zdravstvenih usluga. Povodom ovog događaja naša ustanova je preduzela sve zakonski obavezujuće korake da se ovaj slučaj detaljno i u potpunosti ispita. Ukoliko se utvrde bilo kakve nepravilnosti i eventualna odgovornost medicinskog osoblja, spremni smo da preduzmemo sve odgovarajuće mjere, a stojimo na raspolaganju i drugim nadležnim organima - rečeno je za Srpskainfo u ovoj bolnici.

Nakon što je urađena autopsije ploda, otac nerođene bebe Bojan Bozalo, rekao je se u nalazu patologa, između ostalog, navelo da je beba bila bez urođenih anomalija i da je porođena u 40. nedelji.

I tada su u Bolnici „Srbija“ u Istočnom Sarajevu, u kojem se ovaj slučaj dogodio, potvrdili da je autopsija završena, ali detalje nalaza ili slučaja nisu želeli da komentarišu.

– Postupili smo u skladu sa zakonskim procedurama i dokumentaciju predali i porodici, i policiji, i tužilaštvu. Čekamo njihov odgovor i reakciju i dalje ćemo postupati po njihovom i nalogu zakona. Toliko možemo da kažemo u ovom trenutku – kaže za Srpskainfo v. d. direktor bolnice Nebojša Šešlija.

Ranije su, podsećamo, iz ove bolnice potvrdili da su imali slučaj gubitka ploda kod pacijentkinje, te istakli da su, ukoliko se utvrde bilo kakve nepravilnosti i eventualna odgovornost medicinskog osoblja, spremni da preduzmu sve odgovarajuće mere, a da stoje na raspolaganju i drugim nadležnim organima.

Branka Pekić Semiz preminula je juče. Rođena je 8. aprila 1962. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je na Ilidži. Diplomirala je 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, a specijalistički ispit položila je 1997. godine u Kliničkom centru Srbije u Beogradu, dok je supspecijalistički ispit iz perinatologije položila 2004. godine u KCU u Sarajevu.

Aktivno je učestvovala u radu Predsedništva Udruženja ginekologa-opstetričara Republike Srpske, te Skupštine Društva doktora Republike Srpske.

Objavila je više radova koje je prezentovala na brojnim stručnim skupovima. U Bolnici “Srbija” bila je zaposlena od 1996. godine.