ULICINJSKOM PLAŽOM SE ORI 'HEJ SLOVENI': Stara himna se na ovom mestu već 11 godina sluša u STAVU MIRNO

Na jednom delu velike ulcinjske plaže već jedanaset godina od 1. jula do kraja sezone ustalio se jedan nesvakidašnji ritual koji spaja poštovaoce tekovina nekadašnje zajedničke države.

Zastava Kube je prvo što skreće pažnju na tom delu ulcinjske plaže. Istina, od vremena malo iskrzana, ali dovoljno jasan signal teritorijalne posebnosti u odnosu na susednu plažu pod američkim zastavama.

I taman kada se shvati šta je mohito, i kuda vode geopolitičke podele, sa zvučinika odjekne Hej Sloveni, a gosti, osoblje tamošnjeg restorana i prolaznici stanu mirno, u pozdrav himni zemlje koje više nema. I tako jedanaest godina, od početka jula, do kraja avgusta, svakoga dana u 18 časova, kada se spušta plažna zastavica.

Turisti na tom delu ulcinjske plaže kažu da su oduševljeni da i to budi sećanje na vreme kada se, smatraju, živelo lepše i bolje.

Ideja se rodila slučajno, a gosti, neretko okupljeni iz gotovo svih ondašnjih jugoslovenskih republika, poruku su odlično razumeli: Dobro je da se srećemo i poštujemo.

Slavka Andrović iz plažnog bara "Mohito beach" kaže da himna nekadašnje zajedničke države budi dosta pozitivnih emocija.

„Bude tu i suza, naravno, starijih generacija. Mlađima je to više interesantno, roditelji im ispričaju zašto je sve to tako, pa to dobije još više na značaju. Tako da samo lijepe reakcije stoje“, dodaje Androvićeva.

Vera Andrović navodi da je najviše gostiju iz bivših republika SFRJ i da jako emotivno doživljavaju himnu.

Kaže da se niko nikada nije bunio. Naglašava da čak i gosti koji odlaze kući prvog jula uoči prvog emitovanja Hej, Slovena, zamole da im se himna bivše države pusti.

„Molim vas, hajde, zbog nas to uradite. Idemo kući, nećemo da odemo da ne čujemo himnu“, prepričava Vera zahteve gostiju.

Sa peska, kraj mora, u potpuno neformalnoj atmosferi, potvrdila se istina da je dobroj nameri prigodno svako mesto.

U tom običaju nema nostalgije za idolima i granicama, niti se maše starim parolama, već je svima jasno, da je ono što se sa setom pamti duh zajedništva i sistem vrednosti u kome prednost imaju obrazovanje, rad i sloga. A Androvići, zajedno sa svojim gostima, na plaži „Mohito“ to čuvaju na najbolji način.