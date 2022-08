HAOS U KAFIĆU U CRNOJ GORI! Turista iz Rusije napao Ukrajince zbog ZASTAVE, evo šta je uradio menadžer! (VIDEO)

U Petrovcu u Crnoj Gori došlo je do incidenta koji se dogodio u ugostiteljskom objektu. Na društvenim mrežama se pojavio i snimak situacije, a ljudi su bili u šoku. Na snimku se vidi ruski turista kako napada ukrajinsku porodicu koja je sa zastavom Ukrajine došla u kafić. Menadžer restorana izgleda da je stao na njegovu stranu i izbacio ih. U opisu snimka stoji:

"Ruski turista u Crnoj Gori je napao ukrajinsku porodicu jer imaju ukrajinske zastave. Menadžer restorana staje na stranu agresivnog Rusa." Komentari ispod objave su se samo nizali: "Zaprepašćen sam. Pretražio sam restoran preko Gugla i iskoristio svaku priliku da objavim negativnu recenziju restorana i objasnim šta se tamo dogodilo. ", "Uskoro idem u Crnu Goru sa svojim partnerom iz Ukrajine, je l ovakva situacija i oko Kotorskog zaliva i Budve", "Menadžer ih je sve izbacio. Prvo je gurnuo Rusa, a onda je gurnuo Ukrajince. Razumem ga, ne želi da se politički spori u svom restoranu pred mušterijama", "Zašto morate da nosite zastavu na odmoru u restoranu? Samo kao provokaciju, ništa drugo!"

Iz građanske inicijative "21.maj" odmah su pozvali policiju da hitno reaguje.

- Pozivamo Upravu policije da hitno reagiraju i sankcioniraju uznemiravanje državljana Ukrajine i njihovo isterivanje iz restorana od strane menadžera istog. Najoštrije osuđujemo ovaj incident i iskazujemo solidarnost sa državljanima Ukrajine gde god da jesu - naveli su iz 21.maja.

