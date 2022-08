'POŠAO JE I UZ NAŠE STEPENICE!' Borilovićeva komšinica opisala UŽAS KAKAV CETINJE NE PAMTI: U naselju Medovina pola mojih komšija sada nema...

Komšinica i svedok masakra je za medije drhtavim glasom opisala kakva je drama proživljena dok je trajao krvavi pir.

Stotine ljudi u mestu Bajica, na nekoliko kilometara od tugom zavijenog Cetinja, oprostili su se danas poslednji put Nataše Pejović Martinović, njenih sinova Mašana i Marka. Ljudi, uplakani, u šoku, i dalje ne veruju šta ih je snašlo.

U crkvi su stajala tri kovčega, dva mala i jedan veći, majčin. Nesrećni otac Miloš Martinović stoji pred crkvom, crn kao ugarak. Na njegovom licu može se videti neopisivi i nestvarni bol. Ljudi mu prilaze i izjavljuju saučešće. Poneko ga i zagrli. Otac s vremena na vreme jaukne.

Komšinica i svedok masakra je za medije drhtavim glasom opisala kakva je drama proživljena dok je trajao krvavi pir.

Kako ističe, Vuk Borilović je krenuo i prema njihovoj kući da poubija koga zatekne, ali ga je u tome sprečio policajac koji je stajao na njihovoj terasi.

– Bila sam svedok svega toga jer živim u nasleju Medovina gde se sve to i dogodilo. Nažalost, u naselju Medovina pola mojih komšija sada nema. Dobrih komšija koji su stradali ničim dužni. Nevini ljudi. Čovek išao od kuće do kuće, ko mu se god našao u kući. Ljudi u foteljama, u krevetima, staro i mlado. To je strajalo oko sat vremena. Došao je čak i na naše stepenice, da i u našu kuću uđe, međutim, policajac je bio na našoj terasi jer se od nas najbolje videla njegova kuća. Policajac je sprečio da ne uđe i u našu kuću, da i naubije. Tu su mi bila dva unuka i svekrva i suprug. To vam se ne može opisati, to je predugo trajalo. Kako ko dođe do svojih, samo čujete jauk i lelek. On viče, on galami, on puca, udara kundakom u vrata, lomi stakla. Od ovoga ćemo se mi Cetinjani, pogotovo mi sa naselja Medovina teško ili nikakoo oporaviti. To je tragedija koja nije zapamćena u Croj Gori – rekla je komšinica.

Potresena žena je istakla da se od Borilovića to nije moglo očekivati i da je ovo jedna nezapamćena tragedija.

-To je bio jedan fin momak i od njega se to nije moglo očekivati nikad. On je godište mog sina, igrali su se kao deca zajedno. Iz jedne fine porodice. Šta je bio okidač za takvo ponašanje, to znaju njegovi u kući, majka, žena. Uglavnom, učinjeno što je učinjeno, a da li se moglo malo ranije reagovati, ja mislim da je moglo. Ja sam se zaključala u wc-u sa unucima, dok je muž bio na terasi sa policajcem. On je krenuo da puca na nas, tada je policajac ne znam koliko metaka ispalio. Čaure su po terasi, forenzičari su dolazili, odradili svoj deo posla. Užasna, nezapamćena tragedija – zaključila je komšinica.

Podsetimo, Vuk Borilović (34) je u petak 12. avgusta, navodno, nakon rasparave oko kirije sa porodicom Martinović naoružan ušao u njihov dom. Upucao je dva dečaka – starosti 11 i osam godina, a potom i njihovu majku Natašu Pejović Martinović, a onda je izašao napolje i krenuo kroz naselje da seje smrt. Ubio je 10 ljudi, šest ranio, a kasnije je u razmeni vatre sa policijom i jednim meštaninom on ubijen.

Borilović najpre je ubio svoju podstanarku i njenu decu, a potom je pozvao njenog supruga i saopštio mu da mu je pobio porodicu. Nakon toga, Borilović je krenuo da puca svojim lovačkim karabinom u prolaznike i sugrađane.

