DA LI ĆE KALUĐEROVIĆ ODGOVARATI?! Oglasio se ministar unutrašnjih poslova: Svi znaju koliko je on hrabar

Ministarstvo unutrašnjih poslova CG će formirati Komisiju koja će detaljno ispitivati svaki korak koji je policija preduzimala u odnosu na tragični događaj na Cetinju, u kome je Vuk Borilović ubio 10 osoba, rekao je ministar Filip Adžić.

-Mnogo je dezinformacija koje su se pojavile u javnosti, svi ljudi koji su bili na licu mesta moćiće da svedoče o tome ko je kako postupao. Naši organi unutar Uprave policije i MUP-a ispitivaće postupanje pripadnika policije, rekao je Adžić za TVCG, prenosi portal RTCG-a.

Dodaje da ima utisak da se u javnosti nepravedno izbegava činjenica da je jedan policajac samo pukom srećom izbegao smrt.

-Rekonstrukcija događaja se i dalje radi. Daljim istražnim radnjama i svedočenjima ljudi doći ćemo do dodatnih infirmacija, rekao je ministar.

Govoreći o Nenadu Nenu Kaluđeroviću, koji je u javnosti pominjan kao osoba koja je lišila života Borilovića, a koji se juče odazvao na poziv Tužilaštva i nakon saslušanja je pušten, Adžić je rekao da u ovakvoj situaciji, kada je, kako se navodi, sprečio krvavi pir, ne bi trebalo da odgovara.

-Pozdravljam reagovanje Tužilaštva u odnosu na saslušanje Kaluđerovića. Bilo ko ko u situaciji kada osoba nasumično ubija odreaguje, mislim da ne bi trebalo da odgovara, rekao je Adžić, prenosi portal RTCG-a.

Dodao je da je svima jasno koliko je Kaluđerović hrabar, ali da njegovu hrabrost ne mora niko isticati preko društvenih mreža.

- Etiketirati čoveka i stavljati mu na teret ubistvo, pa čak i u ovim okolnostima, mislim da nije opravdano, jer mi do danas nemamo potvrdu nijednog očevica niti izjašnjenje samog Kaluđerovića da je on to uradio, rekao je Adžić.

Na pitanje da li je razmišljao o podnošenju ostavke, Adžić je rekao da je on kao ministar u obavezi da stvori preduslove za bolji materijalni položaj policije i poboljšanje njihovih uslova rada, na čemu se, kako je kazao, aktivno radi.

- Kapaciteti policije su izuzetno niski. Mi nemamo u svakom gradu policijske službenike koji su u stanju da odgovore najizazovnijim akcijama, naveo je on i dodao da se aktivno radi na unapređenju položaja policajaca, ali da će napredak biti vidljiv tek u narednom periodu.

Govoreći o zamerkama javnosti o komunikaciji Uprave policije sa medijima, te činjenici da je do prvog zvaničnog oglašavanja prošlo pet sati od zločina, Adžić kaže da se je kasnilo sa saopštenjem u cilju izbegavanja propusta.

-Tražiti brzu reakciju i Uprave policije je nerealno. U trenutku rastrojstva kada su ljudi saznali da su im stradali najmiliji, policija je morala da prati njihovo ponašanje da se ne bi obračunavali sa nekim, morali su da zaštite i one koji su hteli da naude sebi..., rekao je između ostalog Adžić.