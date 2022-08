Cetinje je i dalje u šoku zbog krvavog pira koji se desio u petak u naselju Medovina u kom je život izgubilo 11 osoba, među kojima je i napadač Vuk Borilović.

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović sve ovo doživljava kao veliku nesreću i ističe da je u ovom trenutku najbolje da se ne kvalifikuje moguć čin ubistva napadača Borilovića od strane Nenada Kaluđerovića koji je bio saslušan u policiji u svojstvu građanina. Kako još uvek nije utvrđeno koji metak je bio smrtonosan, a mnogi veličaju čin Kaluđerovića, dok drugi strahuju za eventualne posledice.

- Obzirom na sve okolnosti slučaja koje su mi poznate iz medija, ukoliko budu postojale još neke okolnosti, može se raditi o krajnjoj nuždi ili nužnoj odbrani. U tom slučaju ne bi ni bilo krivično delo jer kranja nužda i nužno delo isključuju krivično delo. Crnogorski zakon ima jednu specifičnost u odnosu na naš zakon - kod njih postoji nužna odbrana i ako neposredno predstoji protivpravni napad i ako neposredni predstoji neskrivljena opasnost. Tako da, to je nešto što može da bude važno u ovom slučaju.

Novinar Olivera Miletović rekla je da je s profesionalne strane zanima zašto je došlo do ovog čina i zašto se danas spominje krvna osveta.

- Za mene je simptomatično to što su mediji odmah znali da policija ništa nije uradila, što su odmah znali ko je ubio egzekutora. Međutim, sve su to nagađanja, obdukcija nije gotova, u njega je ispaljeno pet metaka i ne zna se koji ga je usmrtio. Da li je to metak policajaca ili Kaluđerovića. Ono što je važno je da je poziv policiji upućen u 15 časova i 30 minuta, a da je policija izašla u 15 časova i 33 minuta, da je pucnjava trajala 20 minuta i da od tog trenutka nije upucan niko. Da je ranjen policijac u glavu, da su policajci heroji koji su išli u susret njemu bez dugih cevi koji su kasnije došli iz Podgorice. Policija je stigla za 3 minuta, nakon prve dojave. Tada je zaustavljeno ubijanje - rekla je novinarka.

Autor: J.Đ.