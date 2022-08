BURA U CRNOJ GORI! Da li to Milo gura svog mandatara? Ko će naslediti Dritana?

Samo nekoliko dana od izglasavanja nepoverenja manjinskoj vladi Dritana Abazovića krenule su glasine ko bi mogao da ga nasledi.

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović mandatara za sastav nove vlade trebalo bi da predloži u roku od 30 dana, odnosno najkasnije do 18. septembra, a spekuliše se da bi to mogao biti lider Demokrata Aleksa Bečić.

Dok se to ne reši bivša vlada će nastaviti da vlada sve dok se ne formira nova parlametarna većina od 41 poslanika koja će činiti novu izvršnu vlast u tehničkom mandatu, pripremiti izbore, pročešljati biračke spiskove i nastaviti borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Ostalo je da se većina od 50 poslanika pozicije i opozicije koja je srušila Vladu minulog petka dogovori oko novog mandatara ili će uslediti vanredni izbori. Međutim, poznat je stav Demokrata da ne žele da prave vladu sa Demokratskom partijom socijalista. Smatraju da većina mora da se traži među pobednicima izbora 30. avgusta 2020. godine - Demokratski front, Socijalistička narodna partija i Građanski pokret URA i partije manjinskih naroda.

Tokom skupštinske rasprave poslanici Demokratske Crne Gore su tražili da Abazović podnese ostavku, nakon čega bi, kako su isticali, razgovarali "o resetovanju odnosa pobedničkih lista sa izbora od pre dve godine".

- Najbolje bi bilo da sednu predsednici stranaka koje su pobedile na izborima od 30. avgusta i dogovore se o novoj vladi sastavljenoj od političara. To bi bila tehnička vlada koja bi se pozabavila organizacijom novih izbora, sređivanjem biračkih spiskova. Moramo zauzeti gard prema mafiji i organizovanom kriminalu - reako je medijima Nebojša Medojević, jedan od lidera Demokratskog fronta.

Ono što je trebalo da se uradi pre 24 meseca nije urađeno, pa otud i trajanje duboke političke i društvene krize. Podseća da su se za kratko vreme dve vlade urušile same od sebe, zahvaljujući unutrašnjim konfliktima.

- Za sve im je Demokratski front bio sporan i mislili su da će bez nas sve procvetati. Evo vidimo kako je procvetalo. Sad je Dritan Abazović ljut, kao što je svojevremeno Aleksa Bečić bio ljut. Ako se ništa ne desi Abazović nastavlja da vlada do izbora, a vlada će funkcionisati dok se ne izabere nova. Nije Bečić problem Dritanu nego Milo Đukanović koji mu je uskratio podršku. On je s Milom rušio Krivokapića, a sad to čini Bečić kada je u pitanju Abazović. I sad se pokušava predstaviti da je Dritan u prvom slučaju bio principijelan, a kada to isto čini Bečić on je izdajnik. To nije u redu - ocenjuje Medojević.

Na pitanje kakav stav će zauzeti Demokratski front, on kaže da će taj politički savez sačekati da se vidi kako se odvija politička situacija i kojim putem ide država.

- Možda Demokrate odu sa Milom i naprave tehničku vladu sa njegovom partijom i ostalima što su glasali za pad Vlade. Ne smemo zaboraviti da su u toj koloni i Goran Danilović i Marko Milačić. Možda Bečić bude premijer, a Milačić šef crnogorske diplomatije. Sve su opcije moguće - navodi Medojević. - I mi Demokratama nudimo da podelimo vlast. Imamo spremnih 20 potpisa naših poslanika, a oni neka nađu 21, i eto vlade.

SNP je, u međuvremenu, saopštio da je Vlada premijera Abazovića pala zbog dogovora DPS i Demokrata u koji su uključene i manje partije. Poručuju da su spremni za nove izbore i da ubuduće neće biti nijedne ozbiljne vlade bez učešća SNP u njoj.

Iza scene

Demokrate zahvaljuju Ujedinjenoj Crnoj Gori, Pravoj Crnoj Gori, Zdravku Krivokapiću i Pokretu "Evropa sad" što su, kako su naveli, "svojim aktivnim učešćem zajedno sa njima razobličili zakulisne i sumnjive dogovore iza scene":

- Razobličili su one koji danas kukavički udaraju preko svojih medija, sa namerom da se lažnim inicijativama i zakulisnim radnjama po svaku cenu sačuva DPS vlada, dogovorena između Dritana Abazovića, Vladimira Jokovića i Mila Đukanovića.

Tomić: Mandić premijer

Funkcioner Nove srpske demokratije Spasoje Tomić ocenjuje da bi bilo dobro da pobednici izbora 30. avgusta 2020. sednu za sto i da se dogovori većina od 41 poslanika kako bi se dobio mandat za novu vladu.

- Pre svega tu treba da mandatar bude iz Demokratskog fronta, recimo Andrija Mandić, koji je u više navrata pokazivao ne samo visoki politički nego i državnički kapacitet - kaže Tomić.