Dodik najavio krivičnu prijavu protiv Džaferovića!

Na vanrednoj sednici Predsedništva BiH Milorad Dodik je glasao protiv učešća predsedavajućeg Predsedništva BiH Šefika DŽaferovića na današnjem onlajn Samitu o međunarodnoj krimskoj platformi koji organizuje Ministarstvo inostranih poslova Ukrajine, dok su druga dva glasala za.

Ukoliko DŽaferović bude učestvovao na Samitu, Dodik najavljuje krivičnu prijavu protiv njega.

"Moj predlog je bio da se ne prihvati učešće jer BiH nema utvrđene stavove o tome i da bi to moglo da znači još više pogoršanje ne samo odnosa sa samom Rusijom i nekim drugim faktorima nego bi poručilo da je BiH pristrasna, da je na jednoj strani, da nije neutralna. S druge strane, to bi doprinelo značajnom obimu dodatnih unutrašnjih neslaganja, kao što vidimo i ovaj put", izjavio je Dodik za RTRS.

Dodik je istakao da "DŽaferović pokušava da činjenicu da je na njegovu adresu došao taj poziv da kaže da je to njemu upućeno".

"Onda on to iskoristi i lažno govori da govori u ime BiH. Danas se održava ta konferencija na kojoj će DŽaferović verovatno učestvovati čime će ponovo prekršiti Poslovnik o radu. ?a sam ga upozorio da ću podneti krivičnu pirjavu protiv njega imajući u vidu da krši Poslovnik o radu BiH", rekao je Dodik.

Dodik je, posle jučerašnje sednice Predsedništva, naglasio da predsedavajući nema ni jednu drugu ulogu osim da tehnički zakaže sednicu.

"Nije naišao za shodno da postavi na dnevni red sednice Predsjedništva BiH nego sam ja po saznanju tražio da se održi vanredna sednica i to je sada učinjeno. Sa jednom tačkom - učestvovati ili ne učestvovati", rekao je Dodik.

Privatno učešće i privatno iznošenje stavova je, kaže Dodik, praksa bošačkih političara čime ruše BiH.

Dodik je naglasio da "ova BiH sa takvom politikom ne može uspeti i ne treba da uspe".

"Svi primećuju da je to kraj ove zemlje. Samo se čeka da se proglasi kraj. Da li će on biti za dve, pet, deset godina, to nije važno. Ali očigledno je da ova zemlja ne može nikako", rekao je Dodik.