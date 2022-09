PIPAO MALOLETNICE PO INTIMNIM DELOVIMA! Osuđenna 23 meseca za obljubu dve rođake

Inžinjer šumarstva J. E. osuđen je u Kantonalnom sudu u Sarajevu na 23 meseca zatvora zbog obljube dve maloletnice, koje je dirao po intimnim delovima tela.

Presudu optuženom, koji je nezaposlen i otac maloletnog deteta, izreklo je veće kojem je predsedavala sudija Tanja Curović. Obe maloletnice su u rodu sa optuženim J. E, piše Srpskainfo.

Optužnica je potvrđena 6. januara 2020. godine, a potom je usledilo suđenje, tokom kojeg je optuženi priznao krivicu u prisutnosti advokata Dijane Hasić i tužiteljke Advije Hajdo-Balta. Na osnovu tog priznanja Opštinski sud u Sarajevu mu je bio izrekao 15 meseci zatvora. Međutim, Kantonalni sud je ovu presudu preinačio i pravosnažno ga osudio na 23 meseca zatvora.

Prema presudi, optuženi J. E. je radi zadovoljavanja seksualnog nagona učinio bludnu radnju prema dvema maloletnicama tokom septembra i decembra 2019. godine. Kako se navodi u presudi, J. E. je od septembra do 17. decembra 2019. godine napastovao jednu maloletnicu u stanu vlasništvo K.M, ali i u svom stanu. On je koristio situacije kada bi ostajao nasamo sa devojkom kako bi počinio blud.

– U nameri da zadovolji svoj seksualni nagon, iako svestan da se radi o maloletnoj osobi, on je devojku dodirivao po intimnim delovima tela, odnosno hvatao je rukama po grudima i stražnjici, nogama i međunožju – stoji u presudi.

– Jednom prilikom, kada je ostao nasamo s njom, dodirivao je i hvatao po intimnim delovima tela i to grudima i stražnjici – stoji u presudi.

Osuđenom J. E, koji do sada nije imao problema sa zakonom, u izrečenu kaznu uračunato je vreme koje je proveo u pritvoru. On je iza rešetaka bio od 17. decembra 2019. do 23. juna 2020. godine.

Sudskom odlukom napastovane devojke i njihove porodice upućene su da nadoknadu štete traže u parničnom postupku. Osuđeni J. E. je oslobođen obaveze plaćanja troškova krivičnog postupka, kao i obaveze da plati advokata koji mu je bio postavljen. Kako stoji u presudi, troškovi padaju na teret budžeta, piše Glas Srpske.