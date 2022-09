Rudari širom Federacije Bosne i Hercegovine obustavili proizvodnju na sat vremena

Rudari širom Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) jutros su organizovali jednosatni štrajk upozorenja obustavljajući proizvodnju u rudnicima u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH, kao i u RMU Banovići.

Rudari sedam rudnika želeli su da štrajkom podsete Vladu FBiH, resorno federalno ministarstvo i Elektroprivredu BiH da još uvek nisu ispunili obećanje o finalnom usaglašavanju detalja granskog kolektivnog ugovora, koji predviđa i povećanje plata od januara iduće godine.

Krajnje usaglašavanje detalja kolektivnog ugovora trebalo je, kako navode iz sindikata rudara, prema obećanju nadležnih iz maja, da bude okončano do septembra ove godine.

"Od jutros se u rudnicima u sastavu koncerna provodi odluka Upravnog odbora Sindikata radnika zaposlenih u rudarstvu o štrajku upozorenja jer smo, nakon nebrojeno urgencija i pokušaja da počnemo pregovarački postupak vezano za nastavak usaglašavanja novog kolektivnog ugovora, ostali uskraćeni za konkretan odgovor nadležnih", izjavio je za portal Klix.ba predsednik Sindikalne organizacie Rudnika uglja Kreka Zuhdija Tokić.

Prema njegovim rečima, u maju ove godine, kada je potpisan nastavak važenja aktuelnog kolektivnog ugovora do 31. decembra, sa nadležnima je dogovoreno da će sve aktivnosti vezano za novi dokument biti završene do kraja septembra. Međutim, to se nije desilo.

"Od maja do danas niko ništa nije preduzeo po tom pitanju i mi smo ogorčeni na ponašanje Elektroprivrede BiH, resornog federalnog ministarstva i Vlade FBiH", naglasio je Tokić.

Inače, rudari su se u maju sa nadležnima dogovorili o platnim razredima za novi kolektivni ugovor, a sada je ostalo još samo da se usaglasi visina satnice. Ona bi, kako je pojasnio Tokć, podrazumevala povećanje plata.

Dodao je da će nadležn "biti odgovorni za buduće korake" koje će rudari preduzimati, te da će "nažalost, štete najpre osetiti stanovništvo u aktuelnoj situaciji kada je svaka tona uglja izuzetno bitna".