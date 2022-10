PLAŠI SE DA ĆE GA UBITI U CRNOJ GORI: Škaljarac uhapšen u Hrvatskoj tvrdi da ga progone - NADLEŽNIMA UPUTIO MOLBU

Državljanin Crne Gore iz Nikšića Vladan Mijušković (37), kojeg su pripadnici Službe organizovanog kriminala PU splitsko-dalmatinske uhapsili na području Podstrane i kojeg Viši sud u Podgorici traži zbog sumnje da je kao pripadnik zloglasnog škaljarskog klana učestovao "u stvaranju kriminalne organizacije", zatražio je pre nekoliko dana od policije i hrvatskog pravosuđa da ga ne izručuju u Crnu Goru jer se boji likvidacije, piše Slobodna Dalmacija.

Kako neslužbeno saznaje hrvatski list, Mijušković je preko svoga splitskog advokata Edvarda Sušca policiji izneo sumnje da će u svojoj matičnoj državi koja je za njim raspisala poternicu imati "fer suđenje", te je spreman, ako mu bude omogućeno da do pravosnažnog okončanja postupka ostane u Hrvatskoj, pristati i na sporazum o krivici i sankciji kako za kazneno delo krivotvorenja isprave tako i za kazneno delo zločinačkog udruženja po hrvatskom Kaznenom zakonu.

Mijušković se od 23. septembra nalazi u ekstradicionom istražnom zatvoru i u roku od 40 dana bi trebalo biti izručen crnogorskim vlastima ako, naravno, splitski sud ne donese drugačije rešenje.

Uhapšeni "škaljarac", koji je u Podstrani uhapšen s lažnim dokumentima na ime Miloš Đukanović, smatra da postoji "umešanost njegovih progonitelja" (crnogorsko tužilaštvo) u korupciju i boji se da će njegova i bezbednost njegove porodice biti ugrožena ako bude izručen.

Kao dodatne dokaze kojima potkrepljuje te svoje strahove, Mijušković navodi saznanje da je Jovan Vukotić, označen kao vođa zloglasnog škaljarskog klana, ubijen početkom septembra u Istanbulu u Turskoj u klasičnoj sačekuši, te činjenicu da je u Hrvatskoj na Zrću krajem avgusta likvidiran navodni pripadnik "škaljarskog klana".

Sve to, po Mijuškoviću, znači da je suprotni "kavački" klan duboko ukorenjen u sve pore društvenog života u Crnoj Gori i da sve to dokazuje njihovu upornost i bestijalnost i opravdava zle slutnje koje bi se mogle ostvariti ako on bude izručen.

"Moj klijent sumnja da će imati pošteno suđenje u državi koja ga traži i više veruje hrvatskom pravosuđu. To je sve što vam mogu u ovom trenutku reći. Ja kao pravnik, sagledavajući sve nedavne događaje u regiji i suđenja koja se događaju puno više vere polažem u hrvatsko pravosuđe jer to ipak deo evropskog kontinuiteta i pravne tradicije nasuprot raritetima jugoslovenskog kaznenopravnog sistema", kazao je advokat Sušac, potvrđujući saznanja Slobodne Dalmacije.

Naravno, na potezu je hrvatsko pravosuđe koje treba da donese konačnu odluku o tome hoće li Mijuškovića izručiti ili ne.

Mijušković je u Podstrani živeo u iznajmljenom apartmanu, ali, iako se po nezvaničnim pričama navodi da je uhapšen sasvim slučajno, moguće je da to ipak nije tako i da ima veze s nedavnim ubistvom Gorana Vlaovića, pripadnika škaljarskog klana kojeg je na plaži Zrće krajem avgusta hicem u glavu likvidirao Duško Tanasković, koji je nakon toga uhapšen i nalazi se u istražnom zatvoru.

