Lekar u Zagrebu napao medicinsku sestru: Tukao je pred pacijentima i ženom, slomio joj ruku

Medicinska sestra kaže da se ovim poslom bavi 35 godina i da nikada do sada nije doživela ništa slično.

Medicinsku sestru Renatu Brkić prošlog petka uveče napao je doktor Ante Kedžo u Kliničkom centru Dubrava.

- Bilo je stravično, deca u čekaonici su u šoku vrištala i plakala, plakale su i mame u čekaonici, svi su bili strašno uznemireni. Ja sam mislila da je gotovo, kad me je uhvatio za vrat i bacio na pod u dvorište. Da nisu ona dvojica očeva skočili i primili ga, ne znam šta bi bilo. Valjda bi me udario da nisu priskočili i zadržali ga. Sve pred očima dece, roditelja i pred njegovim trogodišnjim detetom i suprugom - kaže u ispovesti za Večernji list sestra Renata.

Ona je zatim dodala da je tu bila i njegova supruga koja je počela da vrišti, a zatim ju je molila da ga ne tuži. Ženu koja po godinama može da mu bude majka doktor Ante je davio i bacao na pod.

- On mene nije ćušnuo u afektu, nego me davio i bacio na pod i krenuo na mene s namerom da i dalje nastavi, dok ga nisu zadržali očevi. Bio je izuzetno besan. A da stvar bude gora, uopšte nije pokazivao ni žaljenje ni kajanje. Čak je i policajac nakon razgovora s njim bio uznemiren, rekao mi je da mu je ovaj mrtav hladan rekao da mu nije žao i kako bi ponovio isto. To je čovek bez ikakve empatije. Taj čovek je na pragu svog staža, a treba da radi s ljudima - kaže Renata Brkić.

Medicinska sestra dodaje da se ovim poslom bavi 35 godina i da nikada do sada nije doživela ništa slično.

- Nekada je bilo nekih verbalnih ispada, ali mi znamo da prećutimo, okrenemo se i odemo. Nisam htela da izlazim u javnost, međutim i zbog drugih jesam jer ovo je kulminacija - kaže ona.

Ruka joj je u longeti, na bolovanju je, ali i dalje vrlo uznemirena, a uznemirena je i njena porodica i sve kolege.

Sa svih strana, kaže, zovu je pružaju joj podršku, od Doma zdravlja Zagreb-Istok, u okviru koje je i ugovorna pedijatrijska ordinacija u kojoj radi, do kolega i koleginica i lekara.

Reagovale su i Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska lekarska komora i Hrvatsko udruženje bolničkih lekara, redom osudivši postupak lekara.

U KB Dubrava rekli su za Večernji list da je dr. Ante Kedžo specijalizant iz Opšte bolnice Knin i da je kod njih došao kako bi odradio deo svog specijalističkog staža.

Autor: