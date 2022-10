POLICIJA VIŠE OD 20 DANA NE MOŽE DA UĐE U TRAG OPASNOM KRIMINALCU! Hrvatski Robin Hud izmiče poteri i usput SEJE STRAH

Već tri nedelje traje uzaludna potraga zagrebačke policije za 53-godišnjim Ivanom Benkom, starim policijskim znancem koji iz dana u dan, sudeći prema svemu, neumorno seje strah čineći nova krivična dela.

Reč je o muškarcu koji je prozvan "hrvatski Robin Hood" koji je u begu od 5. oktobra, kada je u Novoselskoj ulici u Sesvetama ranio muškarca na kućnom pragu i zapalio mu auto. A poslednja nedela s njegovim potpisom, a koja su uznemirila žitelje Kloštar-Ivanića, policija je zabeležila 20. oktobra, kada su oko podne dobili informaciju da je 70-godišnji S. B. iz Sobočana pronađen u kući u ulici V Plavem trnacu sa povređenim kolenom i da mu se povredama koju je dobio vatrenim oružjem sanira u KB-u Dubrava.

Penzioner na meti

Policajci su istraživanjem vrlo brzo otkrili da je počinitelj Benko, koji je dan ranije, tačnije 19. oktobra oko 2.30 sati, došao do kuće penzionera u kojeg je odmah s vrata, iz neutvrđenog razloga, ispalio najmanje dva hica ranivši ga jednim u desnu nogu. Slažući mozaik ranjavanja, policija je otkrila i da su još dva događaja povezana s nesrećnim penzionerom.

Prvi datira od 14. oktobra, kada je lopov, pretpostavlja se isti, prvo provalio u kuću S.B., iz koje je ukrao dve lovačke puške i municiju. Kradljivac nije imao mira ni iduću noć pa je odlučio da očajnom penzioneru iz dvorišta ukradei i 22 godine star Fiat Punto.

Zagrebačka policija sva tri događaja na adresi 70-godišnjaka povezuje, kako saznajemo, sa odbeglim Benkom i zato građane savetuje da dobro obrate pažnju na nepoznate osobe i na svako sumnjivo ponašanje u svojoj blizini, ali i da se s takvim osobama ne ostvaruju kontakti, već da odmah pozovu 192.

Mirno seoce Sobočani zbog ranjavanja njihovog komšije žive u strahu. Nije svejedno ni meštaninu N.K. koji je spasio život ranjenom, i to čak drugi put u proteklih pet godina.

Soba puna krvi

- Malo je reći da sam užasnut. Dva dana svog prijatelja S.B. nisam čuo, pokušavao sam da ga dobijem na telefon. Uzaludni su bili svi pozivi, ali sam pomislio da mu je telefon ostao kod kuće, a da je on otišao u grad s društvom. Otišao sam prošlog četvrtka u njegovo dvorište. Zvao sam ga bar deset puta. Na vratima kuće bio je katanac, ali nije bio zaključan. Krenuo sam kroz dvorište prema svom autu. I taman kad sam uhvatio kvaku, čuo sam kako me zove: ‘Mika, Mika, jesi to ti? Ajde dođi gore na sprat, vidi šta mi je. Ušao sam u kuću, a ono krv svuda. Staklo na vratima sobe gde se nalazio bilo je razbijeno, a on unutra na podu u lokvi krvi. Krv svuda, po celom krevetu, zidovima... Užasnuo sam se - priča za Jutarnji list meštanin N.V., ističući da je pravo čudo da je S.B. bio uopšte priseban zbog tolikog gubitka krvi i protoka vremena od trenutka ranjavanja.

Odmah je okrenuo broj policije i Hitne pomoći.

- Policija je vrlo brzo došla, a zatim i Hitna. Ne znam ko bi mogao tako nešto da učini. S.B. je divan čovek, od smrti supruge živi sam, nije bio pokvaren i bio je ekstra pošten. Nismo razgovarali o tom nemilom događaju u tom trenutku kad sam ga pronašao. Ja sam bio van sebe, a sada osećam strah, bes i razočaranost u kakvom društvu živimo. Nadam se da će se S.B. brzo oporaviti - dodaje komšija.

Kad se Benku uđe u trag, teretiće se za najmanje šest dela počevši od dva pokušaja ubistva, dovođenje u opasnost života i imovine, oštećenje tuđe stvari i dve krađe. Podsetimo, 5. oktobra došao je u Novoselsku ulicu oko 3 sata ujutro s razrađenim planom.

Poneo je dva pištolja i kanister benzina, kojim je prvo polio Audi u vlasništvu 28-godišnjakinje. Potom je iz kuće izašao P. S. (56) kako bi ga sprečio u piromanskom činu, međutim Benko je pucao na njega i pogodio ga u stomaki u ruke.

Poslednja kazna koju je odslužio bila je za seriju provala u kuće dobrostojećih građana metropole.

