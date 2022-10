'ĆEVAPE NE JEDEŠ? ONDA NE MOŽEŠ KOD NAS DA RADIŠ' Ovo je snimak zbog kojeg je Mladen (22) postao predmet nasilja i ubio se (VIDEO)

Mladen Dulić, mladić star samo 22 godine, oduzeo je sebi život nakon što je zbog neslane i bizarne šale postao predmet podsmeha i pritiska na društvenim mrežama koji više nije mogao da izdrži.

Mladen je samo hteo da radi, nije želeo da traži novac od roditelja. Posao je tražio na pumpi, gde je jedan od radnika pomislio da bi bilo ok našaliti se sa njim i sve to snimiti. Da je tada znao šta će uslediti, pitanje je da li bi postavljao Mladenu pitanja koja jeste, te i da li bi sve to snimao. Verovatno ne bi, ali.... Ali, sada je kasno, piše Blic.

Šta se dešavalo pre paljenja kamere telefona i kako je tekao razgovor između Mladena i muškarca zaposlenog na pumpi, ne znamo. Sa druge strane, ono što nam je poznato jeste snimak na kojem se može čuti kako Mladen odgovara na pitanja dok popunjava "formular" za posao. Iz samog ophođenja starijeg muškarca prema mladiću, te i njegovih pogleda u kameru tokom određenih pitanja, vidljivo je da je čovek imao za cilj da ismeva nedužnog mladića.

- Moraš upisati koji si pol. Da li si muški ili ženski... Moraš napisati gde si radio.... Moraš napisati i da li si spavao na noćnom poslu. Ozbiljno moraš napisati jesi li sapvao po noćnoj... Radio si noćnu? - ređala su se pitanja radnika pumpe

- Pa jesam. Pola jesam, pola nisam - odgovorio je Mladen dok je bez prestanka popunjavao formular.

- Napiši. Pošto mi ležemo u 11... Radio sam noćnu, pola sam spavo, pola nisam - čuje se glas muškarca koji je jedva suzdržavao smeh dok je Mladen popunjavao "formular za posao".

- Imamo mi po deku, ko radi ima deku. Jesi se pokrivao po zimi? Nisi? Napiši, ne treba deka (ćebe). I eto, je** ga, to je to, to je upitnik naš. I da, napiši jel jedeš ćevape s duplom lepinjom ili jednom lepinjom. Ja jedem s duplom - izrekao je on kroz suzdržan smeh gledajući u kameru.

- Ćevape ne jedem - rekao je mladić, gledajući u čudu radnika pumpe sa kojim je pričao.

- Ćevape ne jedeš!? Onda ne možeš kod nas da radiš. Ja dvadeset godina samo ćevape jedem. Onda ostaješ bez 'rane - rekao je radnik pumpe, nakon čega se ton gasi, a kadar kamere ide sa Mladena na njega. Prvog u neverici šta su ga pitali na razgovoru za posao, a drugog jedva suzdržanog da se ne smeje na sav glas.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Nakon ovog snimka, društvene mreže su pokazale sav mrak svoje ružne strane. Jer snimak je završio na Tik Toku, a odatle se samo širio dalje. Mladen je postao predmet šale i onih koji su ga znali i onih koji ga nisu nikada videli, ni u prolazu.

Ko zna koliko je trajalo to sve i šta se sve odvijalo u Mladenovim mislima... Poznajući balkanski smisao za humor, možemo samo da naslutimo kako je snimak od dva minuta intepretiran od strane ljudi kojima je prozivanje drugih, vrhunac smisla za humor.

Mladena više nema među nama, mladi život se ugasio u 22. godini života. Ostavio je svoje najmilije, rođake i prijatelje.

Društvene mreže su svakodevica našeg realnog života, i ono što podelimo ili napišemo, često je jače od onoga što izgovorimo u raspravi. Jer, za razliku od govora, video i pisana forma putuju kroz sajber etar velikom brzinom.

Ako ste ikada i pomislili da to prolazi bez posledica, pročitajte još jednom gornje redove. A sve napisano, može da se sažme i u tvit jednog od korisnika društvenih mreža.

"Nažalost, mi kao društvo nećemo nikad naučiti da naše maltretiranje može nekome oduzeti život. Mladen Dulić, iz Laktaša, je sebi oduzeo život jer su ga maltretirali vršnjaci. Presudan je bio snimak koji je objavio radnik benzinske pumpe u kojoj je došao tražiti posao", stajalo je u opisu tvita.

Autor: