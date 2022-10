OTPUŠTEN RADNIK KOJI JE ISMEJAO MLADENA! Oglasio se vlasnik pumpe: Znao je za njegov slučaj, nisam poznavao momka

Živojin Gligić, vlasnik pumpe na kojoj je ismejan mladi Mladen Dulić (koji se kasnije ubio) kaže da je otpustio radnika koji je snimio sramni snimak.

- Momak je ranije radio na nekoj pumpi pa je dobio otkaz nakon šest meseci. Sve je išlo na neku šalu, ali sada je to nažalost skroz drugačije. Radnika koji je kod mene radio i koji je momka snimao sam otpustio. Oni su se znali, točio je tu gorivo, ali kako je to sve ispalo ja ne znam, sve je išlo na neku šalu. Ja lično nisam poznavao tog momka, znam da su njegovi roditelji i porodica točili gorivo kod nas. Radnik je znao za njegov slučaj i nije trebalo to da radi. I ti radnici nekad znaju biti nezgodni, svako tu dolazi i sedi, popiju koju, pa evo šta se desi iako ih opomenem. Svi su to ljudi od 30-40 godina i odgovaraju za sebe - kaže Živojin.

Kaže da nisu imali neprijatnosti posle tragedije.

Autor: