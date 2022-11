TRESLA SE CRNA GORA! Zemljotres pogodio Podgoricu

Prema preliminarnim podacima, potres se osetio oko 17.15 časova, na 11 kilometara od Podgorice, a magnituda je bila 2 stepena.

Eyewitnesses reported shaking in #Montenegro 3 min ago (local time 17:15:57)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/BdVzXLRtuj