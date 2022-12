KAKO REAGUJUJU GRAĐANI HRVATSKE NA UVOĐENJE EVRA? 'Za nas siromahe to je nepostojeći problem. 0 kuna u kunama = 0 evra u evrima'

Deo hrvatskih građana, čini se, nije preterano oduševljen činjenicom da Hrvatska ulazi u evrozonu od 1. januara naredne godine, što je već duže vreme poznato, piše danas zagrebački Večernji list.

Građani Hrvatske su od četvrtka mogli u poslovnicama Fine, Hrvatske pošte i banaka da po utvrđenom fiksnom kursu od 7,53450 kuna za jedan evro, kupe prvi "paketić" evrokovanica. U tzv. početnom paketu nalazi se 13,27 evra u tačno 33 kovanice – po pet kovanica od 50, 20, 10 i jednog centa, četiri kovanice od po dva i po tri kovanice od dva i jedan evro, kao i pet centi. Taj novac može se koristiti od početka godine i mogu se kupiti najviše dva paketo po osobi, isključivo gotovinom. I baš ta dva paketa koji su mnogi pohrlili da kupe već prvog dana, piše list, izazvao je lavinu komentara na Internetu. Fotografija paketa kovanica na Reditu objavljena je, uz naslov "Ovaj sitniš je 200 kuna" i nizom pitanjima: Šta mislite o novom dizajnu evrokovanica, a odgovori su izgledali ovako: Sviđa mi se 74,82 odsto; Ne sviđa mi se 14,96 odsto; Na kovanici uopšte nije trebalo da bude kuna 10,22 odsto. Na to su usledili su i brojni komentari korisnika ove društvene mreže: "Sezonska depresija će ove sezone biti malo jača", "Za nas siromahe to je nepostojeći problem. 0 kuna u kunama = 0 evra u evrima", "Da, mislim da će to podstaći ljude da više koriste kartice", "Ovako će mi dnevnica izgledati…", "To je standard s evrom, imaš u novčaniku teških kovanica koje puno vrede", "Zamisli ići na plac nakon 1. januara. Jedna ona kolica za namirnice, a druga za kovanice". Mnogi se, piše zagrebački večernjak, pitaju kako će u praksi izgledati pretvaranje kuna u evre. Strahuju od pretvaranja na veće iznose. Za esprešo, koji sada u nekim gradskim kafićima plaćamo osam kuna, ili sitno istaknutih 1,06 evra, teško da će nam konobar progledati kroz prste i oprostiti šest centi, s obzirom na to da bi samo stotinjak espreša konobaru prouzrokovalo dnevni gubitak u blagajni od šest evra, što je sadašnjih 45,2 kune. Neki su se, piše list, već pobrinuli za to pa je kafa u jednom osječkom kafiću nedavno poskupela na 15,07 kuna, čime je zaokružena na ravno dva evra, a nepunih mesec dana pre koštala je 11 kuna ili 1,46 evra.