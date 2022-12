HOROR KAKAV SE NE PAMTI! NERMIN I JELENA OSUĐENI ZA UBISTVO NJENOG DETETA: On je tukao bebu do smrti, ona usisivačem prigušivala Pavlove krike!

Veće Vrhovnog suda Crne Gore potvrdilo je drugostepenu presudu Apelacionog suda, kojom je okrivljeni Nermin Šišić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva petnaestomesečne bebe Pavla, dok je majka bebe, okrivljena Jelena Jovović osuđena na 30 godina zatvora.

Apelacioni sud je u oktobru prošle godine potvrdio presudu Šišiću, kojom ga je prvostepeni Viši sud osudio na 40 godina zatvora. Taj sud uvažio je žalbu višeg državnog tužioca u Podgorici i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici, i okrivljenu Jovovićevu zbog krivičnog dela teško ubistvo putem pomaganja, osudio na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina.

Ona je presudom Višeg suda osuđena na 20 godina zatvora.

Prema navodima optužnice, okrivljeni Šišić i Jovovićeva su 4. februara 2018. godine, u kući optužene u Podgorici, zajedno ubili dečaka kojeg su prethodno zlostavljali počev od novembra 2017. godine.

- Nižestepeni sudovi su na osnovu ocene sprovedenih dokaza izveli zaključak da se događaj odvijao u periodu od 2. do 4. februara 2018. godine, u kući u kojoj su u porodičnom domaćinstvu živeli okrivljeni sa detetom okrivljene Jovovićeve. Okrivljeni Šišić je ubio dete, kojeg je prethodno zlostavljao počev od novembra 2017. u čemu mu je pomogla Jovovićeva, unapred obećavajući prikrivanje Šišića kao izvršioca i tragova krivičnog dela. Ona je omogućila okrivljenom Šišiću da preuzme kompletnu brigu o životu i zdravlju deteta i da sa njim boravi u istoj sobi. Okrivljeni je u više navrata dete stezao prstima šaka i grebao noktima u predelu vrata i ušnih školjki, te ga udarao u predelu vrata i lica. Za ove povrede, okrivljena je komšijama govorila da ih je dete zadobilo padovima.

Navodi se da je okrivljeni od 2. do 4. februara detetu zadao najmanje 15 udaraca u predelu glave i tela, kao i da je izvazvao prelom kosti lobanje.

- U jutarnjim časovima, kada je dete plakalo, okrivljena je uključila usisivač, prikrivala tragove krivičnog dela, tako što je peškirom ili krpom pokušala da obriše tragove krvi detata sa zidova. Ocenom dokaza utvrđeno je da je okrivljeni Šišić zlostavljao dete i zadao mu najmanje 15 udaraca u predelu glave i tela. Svedoci su potvrdili da je dečak sve do dolaska okrivljenog Šišića u kuću Jelene Jovović, sa kojom je zasnovano vanbračnu zajednicu, bio napredna, zdrava i vesela beba, bez povreda na telu, a da su povrede počele da se uočavaju tek nakon dolaska okrivljenog.

Navodi se da je okrivljena u svojoj odbrani detaljno opisala način na koji je okrivljeni zlostavljao dete, počev od novembra 2017. godine, posebno naglašavajući da ga je udarao šakom po ustima i stisnutim pesnicama u predelu glave i da je iz sobe u kojoj je Šišić boravio sa detetom više puta, osim plača deteta, čula i "zvuk praska", koji je delovao kao da udara detetovom glavom o zid, navodi se u obrazloženju presude Vrhovnog suda.

Dodaje se da sud stoji na stanovištu da su postojali svi razlozi da se okrivljenima izreknu dugotrajne kazne zatvora, kako su to učinili i nižestepeni sudovi.

- Vrhovni sud je posebno imao u vidu da empatija prema detetu podrazumeva da osobe iz njegovog bliskog porodičnog okruženja treba da mu pruže pomoć da dete prebrodi sve, pa i one najmanje patnje koje su nastale izvan bilo čije volje. Nasuprot tome, dete koje je u vrijeme umiranja bilo staro svega petnaest mjeseci, od navršene jedne godine života pa do smrti, bio je izložen intenzivnom zlostavljanju i mučenju. Radnje zlostavljanja koje je preduzimao okrivljeni, a sa kojim se očigledno saglašavala okrivljena, koje su u bilo kom momentu mogle dovesti do smrti deteta, prevazilazile su prag mučenja i po svojoj podmuklosti i surovosti su totalno odudarale od ponašanja koja su svojstvena civilizovanom društvu. Ponašanje prema sada pokojnom detetu se jedino može podvesti pod najekstremniji oblik porodičnog nasilja, koje prema njegovim učiniocima ne zavređuje ni minimum milosti, pa su izrečene dugotrajne kazne zatvora jedini legitimni odgovor u smislu specijalne prevencije - navodi se u obrazloženju presude.

