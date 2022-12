OGLASIO SE MILAN KNEŽEVIĆ: Vozač je sprečio da me fizički napadnu, incidet hteo da izazove Cetinjanin!

Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević ocenio je da je današnji napad na njega politički motivisan.

- U pratnji vozača i člana obezbeđenja došao na aerodrom da sačekam suprugu koja je doputovala iz Beograda. Na parkingu, dok sam sedeo u automobilu, prišao je jedan mladić, iz vozila cetinjskih registracija i počeo sa salvom uvreda i negativnih komentara na moj račun. Mladić koga nikad u životu video nisam, niti imao kontakt s njim krenuo je verbalno da me napada. Spustio sam staklo i pitao ga kakav je problem, a on je nastavio da me vređa - rekao je Knežević novinarima ispred Centra bezbednosti Podgorica.

Dodao je da su njegov vozač i on procenili da može doći do fizičkog kontakta i da može biti fizički ugrožen.

- Imajući u vidu da sam juče na Fejsbuku dobio pretnju da je prava sreća što sam sam živ, jer sam neprijatelj Crne Gore i zbog toga što sam na raznim portalima targetiran kao neprijatelj Crne Gore i saradnik raznih službi, moj vozač je reagovao pravovremeno i zaustavio je fizički napad na mene. Ja mu se zahvaljujem, jer ne znam kako se to moglo završiti - naveo je Knežević.

On je ocenio da se radi o politički motivisanom napadu, jer tog mladića, kako je istakao, nikada nije video.

- Posebno želim da istaknem da ničim nisam isporovocirao incident, nego sam maksimalno pokušao da ga izbegnem, jer je to verbalno vređanje i dobacivanje trajalo mnogo duže nego što sam ja reagovao - poručio je Knežević.

Prema nezvaničnim informacijama jedan od trojice napadača na Milana Kneževića je izvesni Ivan Gardašević sa Cetinja, koji je navodno zaposlen u jednoj kockarnici na Primorju.

