Nova srpska demokratija Andrije Mandića najoštrije je osudila napad na predsednika DNP Milana Kneževića

Ocenjujemo da se radi o teškom incidentu koji je motivisan mržnjom prema srpskom narodu i DF. Mesecima, a i godinama, se u Crnoj Gori nesmetano promoviše antisrpsko raspoloženje koje je poslednjih meseci eskaliralo u otvoreni ekstremizam koji evidentiramo na svakom koraku, od izliva netrpeljivosti i besa na ulicama do otvorenih pretnji u medijima i na društvenim mrežama, saopšteno je iz Nove.

DF, kako navode, niko neće pokolebati u borbi za vrednosti tradicionalne Crne Gore. Znaćemo da se odbranimo od svih koji su pomislili da silom mogu rešavati stvari u Crnoj Gori, bilo da se radi o DPS-u, njihovom predsedniku, mafiji koja je povezana sa njima ili nesrećnim ljudima koje su žrtve njihove ekstremističke kampanje, istakli su. U Novoj se nadaju da će nadležni organi shvatiti ozbiljnost trenutka u kome se nalazi Crna Gora i spričiti fašističke i huliganske ispade koji su postali zaštitni znak pojedinih opozicionih grupacija, kako sve to ne bi eskaliralo u nešto mnogo ozbiljnije. Posebna pažnja državnih organa treba da bude usmerena na tzv. zaštitničke grupe koje daju za pravo nasilnicima da se tako ponašaju i koje misle da oni ne treba da snose nikakvu odgovornost za uvrede i napade na druge ljude, poručili su iz Nove. Napad na Kneževića dogodio se juče popodne na Aerodromu u Golubovcima. Incident je prijavljen policiji, a priveden je osumnjičeni Cetinjanin Ivan Gardašević, kome je sinoć određen pritvor do 72 sata, ali je pod pretnjom protestima, on noćas pušten iz pritvora.

