Hrvatska 2023. ulazi u Šengen: Šta se menja u pogledu putovanja?

Jednoglasnom odlukom 26 država članica Šengena, Hrvatska je dobila punu podršku da uđe u Zonu.

Zemlje članice Evropske Unije su 12. decembra učestvovale u glasanju o ulasku tri zemlje u takozvanu Šengensku zonu. U pitanju je dogovor između zemalja, koji podrazumeva ukidanje graničnih kontrola za one koji putuju sa teritorije jedne na teritoriju druge zemlje, takođe članice Šengen zone, navodi „Euronews.com“

Međutim, Bugarska i Rumunija nisu. Naime, Austrija je tokom glasanja svoje protivljenje toj odluči pravdala nedostatkom spremnosti, dok je Holandija glasala protiv ulaska Bugarske u Šengen zonu, ali ne i Rumunije.

- Potrebno nam je više vremena. Trenutno ima 75.000 neregistrovanih ilegalnih migranata u Austriji – što znači da su prešli spoljnu granicu EU i stigli do Austrije. Ovo prvo treba da se reši – izjavio je neposredno pre toga austrijski kancelar Karl Nehamer, prenosi „Euronews.com“.

Počev od januara 2023. godine Hrvatska će uvesti još jednu novinu, budući da će od tada početi da koristi evro kao valutu.

Šta se menja?

Iako su i Rumunija i Buarska od 2007. godine, a Hrvatska od 2013. godine deo Evropske unije, do sada nijedna od njih nije bila deo Zone Šengena. U praksi to je značilo da su putnici za ulazak u te zemlje koristili pasoš ili ličnu kartu, pa čak i u slučaju da su putovali iz neke zemlje koja jeste deo Šengena.

Inače, u ovom trenutku ima 26 zemalja članica Šengena, što uključuje i 22 zemlje koje su članice EU.

Počev od 1. januara 2023 godine, usled ove odluke, Hrvatska će ukinuti granične kontrole koje trenutno važe sa drugim zemljama Šengenskog sporazuma.

Budući da je trenutno aktuelna nacionalna valuta kuna, to turisti do sledeće godine mogu da je koriste u Hrvatskoj, do prelaska na evro kao valutu. U tom smislu se Hrvatska pridružuje ostalim zemljama u zoni, koje kao valutu koriste evro, a kojih je za sada ukupno 19.

Što se turista tiče, to bi trebalo da im olakša posetu ovoj zemlji, tim pre što stručnajci smatraju da će uvođenjem evra kao valute doći do „obuzdavanja rastuće inflacije“, pa se samim tim očekuje i „manje dramatična fluktuacija cena“.