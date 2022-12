ISPLIVALI NOVI JEZIVI DETALJI MUČENJA ŽENE U STARAČKOM DOMU U PEĆI: Advokat porodice izneo šokantne podatke iz istrage!

Snimak maltretiranja starice u Peći, koji je nedavno objavljen na društvenim mrežama šokirao je čitav region, a sada su se u javnosti pojavile nove, još užasnije tvrdnje i to da starica ima i opekotine na tabanima za koje se veruje da su nastale upravo u ustanovi "Orenda".

Naime, advokat porodice starice Mešari Selimaj saopštio je da se, prema izveštaju Instituta za sudsku medicinu, starica izgorela po stopalima u kući "Orenda", piše Lajmi. On je naveo da su za ranu na tabanu starice od početka sumnjali da se radi o opekotinama, ali tvrdi, "Orenda" je to osporila. Prema Selimaju, iz Doma za stare su tako nešto demantovali, rekavši da je starija žena bolesna i da to nisu opekotine.

Kako se navodi, reč o opekotinama kože na levoj nozi, odnosno opekotinama koje su nastale kao posledica lokalnog termičkog dejstva, visoke temperature, kao što su zagrejane tečnosti, a za koja je dokazano da su nastala oko 7-14 dana ranije. On je dodao da ima i potkožnih hematoma i ogrebotina na koži, nastalih mehaničkim dejstvom tvrdog alata ili sudarom tela sa tvrdim predmetom.

- Ovaj izveštaj odbacuje sve tvrdnje kuće ’Orenda’ i njen pokušaj da se oslobodi krivice i krivicu prebaci samo na medicinske sestre, dodao je Selimaj.

Inače, Vrhovni sud pustio je iz pritvora tri medicinske sestre, osumnjičene za napad na staricu, potvrdila je portparolka suda Antigona Uka-Ljutfiu, prenosi Reporteri. Osnovni sud u Peći je 3. novembra odredio jednomesečni pritvor za tri medicinske sestre nakon napada na staricu, a Komora medicinskih sestara tzv. Kosova oduzela im je dozvole za rad.

Takođe, Staračkom domu "Orenda" oduzeta je dozvola nakon inspekcijskog nadzora koji je u tom centru izvršila Jedinica za inspekciju socijalnih usluga. Aurona Peljaj i njena koleginica Altina Redžepi uhapšene su zbog sumnje da su brutalno napale staricu, dok se Ramize Kući sumnjiči da je napravila snimak koji je objavljen na društvnim mrežama.

Peljaj je, kako je objavio "Sinjali", policajcima rekla da je kritičnog dana otišla da pomogne svojim kolegama u vezi sa starijom ženom (žrtvom ovog slučaja), jer je prema njenim rečima bila agresivna.

Nasilje koje je izvršila nad njom pravdala je time da je starica prva napala nju. Navela je da je žrtva tog dana imala nervni slom i da je izazvala "nemire" u prostorijama centra. Staricu je nakon događaja iz doma izvela ćerka. Ona je u emotivnoj izjavi rekla da je šokirana nasiljem koje je doživela njena majka.

Navela je da je prethodno, tokom posete domu za stare, primetila tragove nasilja na licu majke, ali da nije mogla da poveruje da to potiče od radnika Doma. Porodici napadnute starice javno se izvinio otac Aurone Pelja.