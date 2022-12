Istoričar Pršič: Hrvatska je zadržala kontinuitet politike koju je vodio Ante Pavelić i ustaška vlast za vreme Drugog svetskog rata

Centralna državna kancelarija iz Hrvatske dodelila je 27.000 evra udruženju "Počasni bleiburški vod" za obnavljanje ustaškog spomenika u Blajburgu.

Miloje Pršić, istoričar, izjavio je za Pink da to svako nešto suprotno od onoga što Evropska unija ili zajednica pokušava da definiše.

- Čak je Austrija zabranila da se te svečanosti održavaju u Austriji, zabranila je nošenje obeležja onih pripadnika koji dolaze, međutim, aktuelna politika Hrvatske ne poštuje to nego je došla na ideju da finansira i to sa ogormnim sredstvima, popravku spomenika jer je on u jednom delu oštećen, što je potpuno neprimereno - kaže Pršić.

On je naveo da je to kontinuitet jedne politike, vraćanja na 90. godine kada je Tuđman izbacio srpski narod kao konstitutivni narod Republike Hrvatske.

- Vratite se još više u nazad u 41. ili 45. godinu dakle jedan kontinuitet politike koju je vodio Ante Pavelić i ustaška vlast za vreme Drugog svetskog rata, kasnije su se malo primirili, ali mogu slobodno da kažem pošto sam i živeo neko vreme u Hrvatskoj da oni imaju jedan kontinuitet politike koji se ne menja - naveo je Pršić.

Povodom ustaških pesama hrvatske reprezentacije i navijača na Svetskom fudbalskom prvenstvu, Savo Štrbac, direktor Dokumentacionog informativnog centra "Veritas" izjavio je da kada to posmatramo iz našeg ugla to deluje čudno, međutim za njih je to potpuno normalno.

- Ti fudbaleri, oni su deca bili kad je počeo rat, neki su rođeni pre, neki u vreme rata, a neki u godinama posle rata, oni su stasavali uz Tomsona. Sećate se da je njihova bivša predsednica hvalila da kada putuje automobilom sa svojom decom sluša rodoljubive pesme Tompsona - kaže Štrbac i dodaje:

- Današnja Hrvatska je stasavala uz Tomsona koji je 91. godine napisao te domoljubive pesme, koje su bile motivacione pesme za njih, i cela ta generacija stasavala je sa tim pesmama, i to je njima potpuno normalno - navodi on.