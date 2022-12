SMRT POD VELOM MISTERIJE: Poštar iz Danilovgarada otet, ubijen i bačen u reku po RECEPTU KRIMINALNIH KLANOVA?!

Miloš Stamatović (25) koji je nestao 17. decembra kada je krenuo da podeli penzije, pronađen mrtav vezanih ruku u Morači

Telo poštara Miloša Stamatović (25) iz Danilovgrada pronađeno je prekjuče na obali reke Morače u podgoričkom naselju Botun nakon opsežne potrage koja je trajala tri dana, a na osnovu prvih informacija iz istrage, sumnja se da je mladić otet, opljačkan i ubijen.

Mladić, koji je bio zaposlen u Pošti Crne Gore, podsetimo, nestao je 17. decembra oko 6.30 sati, kada je krenuo na teren i to sa torbom u kojoj je bilo 15.00 evra namenjenih za penzije. Međutim, Stamatović nije stigao do penzionera koji su čekali svoj novac, a na putu do njih nestao je bez traga.

Tražili ga svuda

Da se Stamatoviću nešto desilo prve su primetile njegove kolege jer se nije vratio da razduži smenu.

- Prijavili su njegovog nestanka i svi su se uključili u akciju pronalaska mladog poštara, pa se tako i apel o njegovom nestanku širio na društvenim mrežama.

Meštani Danilovgrada, odakle je Miloš rodom, pretraživali su teren zajedno sa policijom i spasiocima, koji su angažovali i ronioce i čamce - prenosi crnogorski portal Press.

Danima se tragalo za nestalim, a onda je jedan meštanin koji je učestvovao aktivno u potrazi prvo uočio njegov automobil.

- Ubrzo nakon nestanka pronađeno je vozilo u kom je mladić prevozio novac i to u naselju Botun, nedaleko od korita reke Morače. Urađen je detaljan uviđaj i tada je u vozilu nađeno između 2.000 i 3.00 evra, dok ostatka novca nije bilo - kaže sagovornik portala Press i dodaje da se za preostalim parama traga.

- Meštani su potom u utorak oko 10 sati uočili telo kako pluta po vodi u blizini obale Morače. Izvukli su telo muškarca koji je imao vezane ruke sa prednje strane i o svemu su obavestili policiju. Daljom identifikacijom utvrđeno je da je u pitanju nestali poštar. Telo je prevezeno na obdukciju koja će utvrditi kako i kada je nastupila smrt mladića.

Inspektori rade na slučaju koji se vodi kao sumnjiva smrt, a predmet je formiralo i podgoričko Više tužilaštvo.

- S obzirom na položaj tela i vezivanje ruku sumnja se da je u pitanju nasilna smrt - kaže izvor i dodaje da su naložena brojna veštačenja.

Pregledaju se snimci

- Naloženo je da se skinu snimci sa sigurnosnih kamera kako bi se eventualno rekonstruisalo kretanje žrtve kobnog dana i kako bi se utvrdilo da li ga je neko pratio, koliko dugo, kojim vozilom i slično. Takođe, pronađen automobil, kao i novac, poslati su na veštačenje da bi se utvrdilo da li na njima ima DNK tragova i čijih, kao i otisaka prstiju - objašnjava izvor.

Prema prvim i nezvaničnim informcijama, ne isključuje se ni mogućnost da je Stamatović otet, a zatim mučen i ubijen.

- Način izvršenja ovog krivičnog dela podseća na recept smrti zloglasnih kotorksih klanova. Za sada ima nezvaničnih indicija da je mladić otet, vezan, mučen, ubijen i na kraju bačen u reku - kaže izvor.

Proveravaju kontakte

Istražitelji detaljno proveravaju i sve kontakte Miloša Stamatovića. - Istraga se vodi u nekoliko pravaca, a jedan od njih je i mogućnost da je neko pratio mladića i da je znao da kod sebe ima novac. Opljačkao ga, a zatim ga ubio. S druge strane, nelogično je što ubica nije uzeo svih 15.000 evra koje je poštar nosio - kaže sagovornik:

- Inspektori proveravaju i da li je poštar imao problema s nekim i da li je upao u neke prljave poslove. Proverava se s kim se čuo i dopisivao u poslednje vreme, s kim se viđao ili svađao.

