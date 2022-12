Širi se bruka celim svetom: Francuzi opisali ustašku žurku Lovrena i Brozovića

Posle italijanskih medija koji su opisali ustaški pir dvojice hrvatskih fudbalera Dejana Lovrena i Marcela Brozovića na slavlju posle povratka iz Katara, na sličan način su ovaj događaj obradili i Francuzi.

Više desetina medijskih kuća (RMC, Lekip, Ouest France ...) obradilo je ovu temu opisujući bez uvijanja ponašanje dvojice reprezentativaca Hrvatske kao proustaško i nacističko:

- Hrvatski defanzivac i vezista, treći na Svetskom prvenstvu 2022. zahvaljujući pobedi u malom finalu protiv Maroka (2:1), proslavio je kraj šampionata uz nekoliko fašističkih simbola. Kako pokazuje nekoliko video snimaka, Lovren i Brozović su, prema pisanju Korijera dela sera, posebno obradovali pesmi veoma kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona, čiji tekstovi slave zločine ustaša, hrvatskih saradnika nacističke Nemačke.

This is former @LFC defender Dejan Lovren & @intermilan player Marcelo Brozovic singing ‘Za Dom Spremni’ (For homeland - ready).



It’s a salute used during World War II by the Croatian fascist Ustaše movement. It was the Ustaše equivalent of the Nazi salute "Sieg heil". https://t.co/tkoz4RjWmJ pic.twitter.com/xzGvh0wQjq